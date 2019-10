PAT * COMUNI: « QUASI 900 MILA EURO DI FINANZIAMENTI PER REALIZZARE ALCUNI INTERVENTI A CAMPODENNO, NOGAREDO E TIONE DI TRENTO »

Comuni, quasi 900mila euro di finanziamenti per vari interventi.. Ammonta a quasi 900mila euro (la cifra esatta è 893.466,48 euro) la somma totale con cui la Giunta provinciale contribuisce alla realizzazione di alcuni interventi nei comuni di Campodenno, Nogaredo e Tione di Trento. Il provvedimento con cui è stata adottata la decisione è stato proposto dall’assessore agli enti locali Mattia Gottardi.

276.420 euro è il contributo per la realizzazione del nuovo edificio adibito a servizi pubblici a Campodenno. La realizzazione dell’edificio renderà disponibili spazi adeguati per ambulatori medici privi di barriere architettoniche.

Al Comune di Nogaredo andranno 66.301,40 euro come integrazione del finanziamento già previsto per la realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico nei pressi dell’ex Municipio. Tale incremento si rende necessario in ragione dell’aumento delle indennità di esproprio.

Per i lavori di rifacimento dell’acquedotto idropotabile a servizio della frazione di Saone nel comune di Tione di Trento è stato stabilito un contributo provinciale di 550.745,08 euro.

Le somme stanziate trovano copertura nel fondo di riserva 2019 per gli investimenti programmati dei Comuni. I contributi corrispondono ad una percentuale della spesa ritenuta congrua, pari all’80 per cento per il Comune di Tione e all’85 per cento per gli altri due comuni beneficiari.