PAT * TRASPORTO PUBBLICO: « SCIOPERO LUNEDÌ 12 FEBBRAIO, DALLE 9.00 ALLE 17.00 »

09.12 - giovedì 8 febbraio 2024

La Provincia autonoma di Trento informa che dalle ore 9.00 alle ore 17.00 di lunedì 12 febbraio 2024 i treni potranno subire cancellazioni o variazioni, per uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenord e Trenitalia Tper. Non sono previste modifiche per i treni a Lunga Percorrenza di Trenitalia. L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Nella stessa giornata di lunedì 12 febbraio il Sindacato CUB Trasporti ha indetto uno sciopero nazionale di 4 ore del personale ferroviario.

Nella giornata del 12 febbraio il personale ferroviario e gli addetti alle biglietterie del settore ferroviario di Trentino trasporti S.p.A. potranno astenersi dal servizio dalle ore 09:00 alle ore 13:00. Le corse iniziate prima delle ore 09:00 e non ancora ultimate, verranno effettuate con le seguenti modalità: Servizio Ferroviario (ferrovia Trento-Malè-Mezzana e Trento-Borgo-Bassano: prosecuzione fino al completamento della corsa.

Il servizio riprenderà con le corse in partenza successivamente alle ore 13:00. Si informa che non sono disponibili dati di adesione relativi a precedenti scioperi proclamati dalla medesima sigla sindacale di pari durata riferiti al personale di Trentino trasporti S.p.A.