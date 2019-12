PAT * NOMINE DIRIGENTI: FUGATTI «RIORGANIZZAZIONE ALL’INSEGNA DI VALORIZZAZIONE COMPETENZE E COMPONENTE FEMMINILE » (ELENCO NOMI)

Dirigenti: riorganizzazione all’insegna della valorizzazione delle competenze e della componente femminile.

Nella sua riunione di oggi la Giunta provinciale ha assunto anche alcune decisioni che vanno a ridisegnare il quadro dirigenziale della Provincia. Come illustrato dal presidente Maurizio Fugatti, vi è a monte la necessità di procedere con nuove nomine per colmare il vuoto lasciato da alcuni dirigenti provinciali – in particolare Gianfranco Cesarini Sforza, Claudio Moser e Fabio Scalet – che hanno raggiunto l’età pensionabile.

“Nel prendere le nostre decisioni – ha aggiunto Fugatti – abbiamo inteso però da un lato premiare la competenza già accumulata dalle persone che lavorano da tempo all’interno dell’amministrazione, ricoprendo ruoli di responsabilità, dall’altro valorizzare anche la componente femminile. Infatti passiamo da due a quattro donne a capo di altrettante strutture dipartimentali provinciali.

Alcune delle persone che abbiamo nominato sono anche di giovane età, e questo a sua volta è un segnale, di come la Giunta voglia investire in un giusto equilibrio fra competenza, esperienza e fiducia nei giovani”.