GRUPPO CONSILIARE FASSA – MOZIONE * ETILOMETRO: « CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE, IL CONSEI GENERAL DI IERI SERA CI HA LASCIATO L’AMARO IN BOCCA »

13.33 - martedì 1 agosto 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Un Consei General, quello di ieri sera, che ci ha deluso, ci ha lasciato l’amaro in bocca. Abbiamo presentato una mozione che aveva come obiettivo quello di aumentare la sicurezza sulle strade attraverso una sensibilizzazione che andasse a contrastare l’abuso di sostanze alcoliche prima di mettersi alla guida. Per fare questo, abbiamo proposto delle campagne di sensibilizzazione in collaborazione coi gestori di locali notturni e la produzione e distribuzione di etilometri “usa e getta” con slogan di sensibilizzazione per favorire l’auto-valutazione del conducente preventiva alla guida.

Premettiamo che il nostro gruppo ha cercato fin da subito la condivisione con la maggioranza e con il gruppo misto che infatti ha sottoscritto e sostenuto la mozione credendo, come noi, che le azioni per contrastare l’abuso di sostanze alcoliche possa avvenire attraverso svariate azioni. Il gruppo di maggioranza ci ha dapprima comunicato di non poter sottoscrivere la mozione per una mancanza di condivisione al proprio interno e poi, ieri sera durante il Consei, ci ha addirittura spinto a ritirare la mozione proponendo come alternativa l’istituzione di un ennesimo tavolo di lavoro. Come ribattuto in aula noi pensiamo che quando non si vuole raggiungere un obiettivo e non si vuole fare qualcosa di concreto, si istituisce una commissione; infatti, lo dimostra la Commissione Pari Opportunità, la Commissione Affari Economici, due commissioni completamente paralizzate.

Se poi ci viene detto, come accaduto ieri sera durante la discussione, che il Comun general non può promuovere azioni che prevedano il consumo controllato di sostanze alcoliche ma solamente azioni che mirino alla non assunzione delle stesse, ci pare di tornare indietro nel tempo con politiche votate al proibizionismo, al non voler constatare la realtà, all’organizzazione di riunioni di informazione, al rifiutare di accettare politiche attive ed innovative. Questa è un’altra dimostrazione dell’immobilismo e staticismo di questo Comun general che non riesce ad aprirsi alle nuove idee, alle nuove proposte ma rimane ancorato “al modo di governare” di decenni fa.

Provare ad intercettare un nuovo segmento della nostra Comunità, sensibilizzandolo ad evitare di prendere la macchina dopo aver assunto sostanze alcoliche non va bene per questo Comun general; si continui allora con questa politica del non voler accettare una situazione che è reale ed evidente, si continui allora con delle azioni che stanno portano risultati forse non proprio eccelsi, diversamente… non si sarebbe arrivati a proporre questa mozione.

*

Gruppo Consiliare FASSA

///

ROPOSTA DI MOZIONE N.

In un’ottica di sensibilizzazione e prevenzione dall’uso e abuso di sostanze alcoliche, sia in via generale che, nello specifico, dell’assunzione di alcolici prima di mettersi alla guida di veicoli.

Tenuto conto della rilevanza del problema sul territorio Trentino e nelle nostre zone e perciò, a tutela della salute dei cittadini e per la sicurezza delle nostre strade.

Visto, poi, il nuovo decreto legge con i cambiamenti al Codice della Strada, recentemente approvato, il quale prevede sanzioni e misure punitive sempre più severe per chi risulta essere alla guida in stato di ebbrezza o comunque con livelli di alcool nel sangue superiori al limite consentito.

Risaputo il sempre maggior numero di contravvenzioni e pene sospensive della patente di guida sulle nostre strade legate al discorso sopra citato.

Ritenuto importante percorrere varie attività di comunicazione con l’obiettivo ultimo di sensibilizzare la cittadinanza all’evitare l’assunzione di sostanze alcoliche, in maniera ancora più importante quando in un momento successivo ci si deve mettere alla guida.

Prendendo anche spunto dalle varie campagne di sensibilizzazione presenti sulle strade dell’Alto Adige, le quali richiamano l’attenzione, su questa tematica, degli utenti della strada attraverso slogan e immagini d’effetto. Ritenendo importante la fattiva collaborazione su questo aspetto con i gestori di locali notturni, in particolare per quello che riguarda la fascia d’età più giovane.

Riprendendo infine un intervento di Giovanni Busacca, direttore del servizio di Polizia stradale, in occasione di un convegno dell’Ania dedicato a questo grave fenomeno, che nel 2018 ha causato un quarto dei 25.150 sinistri mortali avvenuti in Europa, durante il quale ha proposto di diffondere l’utilizzo dell’Etilotest a bordo, ovvero l’impiego di un etilometro usa e getta che “aiuterebbe il guidatore a capire di non essere in condizioni di guidare ancor prima di farlo”.

Ritenendo interessante un progetto di comunicazione e sensibilizzazione promosso dai Servizi Sociali del Comun general che possa stimolare e facilitare, in una prima fase quantomeno, l’utilizzo di etilometri monouso.

Tutto ciò premesso, il Consei General del Comun general impegna il Consei de Procura a:

• Avviare un dialogo con i gestori dei locali notturni per favorire l’uso dell’etilometro “usa e getta” e la promozione nei locali stessi di campagne di sensibilizzazione contro l’assunzione di sostanze alcoliche precedenti alla guida di veicoli.

• La realizzazione e distribuzione di etilometri usa e getta con slogan di sensibilizzazione per favorire l’auto-valutazione del conducente preventiva alla guida.

*

Per il gruppo consiliare “FASSA”

Il Capogruppo – Matteo Iori

Per il gruppo misto

La capogruppo – Sandra Bussolon