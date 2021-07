PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS / COVID: « BOLLETTINO AL 30 LUGLIO / ZERO DECESSI / 36 POSITIVI (7 AL MOLECOLARE E 29 ALL’ANTIGENICO) / NESSUNO IN RIANIMAZIONE / VACCINI A QUOTA 563.284 »

Coronavirus: dal bollettino di venerdì 30 luglio 2021.Zero decessi, 36 positivi (7 al molecolare e 29 all’antigenico), nessuno in rianimazione e vaccini a quota 563.284.

Ancora una giornata senza decessi, quella odierna: il bollettino dell’Azienda sanitaria infatti non riporta fortunatamente lutti causati dal Covid-19, mentre, sul fronte ospedaliero, rimangono 6 i pazienti ricoverati, di cui nessuno in terapia intensiva, perché a fronte di una dimissione si è registrato un ingresso. I casi positivi oggi sono 36, 7 al molecolare e 29 all’antigenico, inoltre i molecolari hanno confermato 11 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. 627 i tamponi molecolari effettuati, 1.237 i rapidi antigenici.

Oggi vi sono 12 nuovi casi di bambini e ragazzi in età scolare: dei nuovi positivi infatti 3 hanno tra 0-2 anni, 3 tra 3-5 anni, 2 tra 11-13 anni e 4 tra 14-19 anni. Vi è poi solo una persona positiva nella fascia over 80, categoria ben coperta dalle vaccinazioni. E proprio su questo fronte stamani risultavano somministrate 563.284 dosi di vaccino (di cui 236.019 seconde dosi), a cittadini over 80 sono state somministrate 66.887 dosi, ai cittadini tra i 70-79 anni 89.211 dosi e tra i 60-69 anni 103.793 dosi.

Infine con i 32 di oggi, le persone guarite da inizio pandemia sono 44.634.