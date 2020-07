PAT * LOPPIO-BUSA: « INIZIATO LO SCAVO DEL TUNNEL CON L’ESPLOSIVO, SARà LUNGO 3 CHILOMETRI E VERRà APERTO ENTRO LA FINE DEL 2021 »

Loppio-Busa: iniziato lo scavo del tunnel con l’esplosivo. Sarà lungo circa 3 chilometri e verrà aperto entro la fine del 2021.

Avanza la Loppio-Busa: superata la parte dello scavo in terreno sciolto è iniziato ieri lo scavo nella roccia viva del tunnel. con l’utilizzo di esplosivi. La galleria sarà lunga in totale 3 chilometri, e per la sua realizzazione si proseguirà con le “volate” di dinamite mediamente un paio di volte al giorno. La stima è di portare a termine l’opera entro fine 2021, salvo eventuali e non auspicabili interruzioni dovute a cause di forza maggiore, in primis quelle connesse all’evolversi della pandemia di Covid-19.

“Le grandi opere, come questa, oltre a dare alle comunità interessate le risposte che attendono da tempo, concorrono a promuovere il rilancio economico e occupazionale del Trentino – sottolinea il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti. – Fra l’altro con l’inizio di questa parte dei lavori si prevede un aumento consistente degli addetti sul cantiere della Loppio-Busa, da circa 80 a 120-130 persone. Ci fa piacere quindi che la realizzazione dell’opera proceda e ci auguriamo che i lavori possano proseguire per il meglio”.