POLIZIA POSTALE – BOLZANO * INTERNET: «UTILIZZO CONSAPEVOLE DELLA RETE, 58 GLI INTERVENTI FORMATIVI RIVOLTI A STUDENTI ED INSEGNANTI»

13.55 - domenica 2 giugno 2024

Si è conclusa anche per quest’anno scolastico, l’iniziativa di sensibilizzazione e sostegno alla legalità a favore di un utilizzo consapevole della rete e della tecnologia, negli istituti scolastici della Provincia di Bolzano ad opera del personale della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica del capoluogo.

La sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Bolzano è stata particolarmente impegnata in attività di sensibilizzazione e informazione sui temi del cyberbullismo e dell’uso consapevole della rete svolta a favore della comunità scolastica provinciale e concretatasi in nr. 58 interventi formativi (26 dei quali in lingua tedesca), in occasione dei quali sono stati raggiunti circa 4.590 tra studenti, genitori, insegnanti e operatori scolastici.

La Polizia Postale – l’articolazione specialistica della Polizia di Stato deputata alla prevenzione e contrasto della criminalità cibernetica e che lega le proprie origini proprio al tema della tutela dei minori da ogni possibile forma di sfruttamento e abuso online – ha trattato temi quali la diffusione illecita di immagini di natura intima tra giovani, attuata mediante l’utilizzo di Internet e delle moderne tecnologie di comunicazione digitale, la protezione dei dati personali, la pedopornografia online, la navigazione in rete, i social network, le truffe e i reati contro il patrimonio.

Innumerevoli sono stati i segnali di apprezzamento e gratitudine per queste azioni di informazione e prevenzione.

Continuano le collaborazioni con importanti attori che con la Postale condividono progetti, valori e obiettivi, e le iniziative di prevenzione che la Polizia Postale conduce per diffondere la cultura della sicurezza digitale e arginare le continue sfide che nel mondo virtuale si rinnovano e intensificano ogni giorno, anche attraverso il portale ufficiale del commissariatodips online.

Un quotidiano impegno che si compone di tante sfumature, accomunate dall’obiettivo di rendere la rete un posto più sicuro e gli utenti utilizzatori consapevoli e responsabili delle risorse che hanno a disposizione.

Polizia Postale: online e …offline