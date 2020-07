PAT * INCONTRO TRA FUGATTI E PRESIDENTE FULVIO ROCCO: « IL TAR SVOLGE IN TRENTINO IL PROPRIO RUOLO DI CONTROLLO, FONDAMENTALE PER REGOLARE I RAPPORTI FRA I CITTADINI E PA »

Il governatore Maurizio Fugatti incontra il presidente del TAR Fulvio Rocco. Il presidente Maurizio Fugatti ha incontrato ieri pomeriggio in Provincia il nuovo presidente del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, Fulvio Rocco, accompagnato dal segretario generale Andrea Segatta. Una visita di cortesia finalizzata a ribadire la piena collaborazione, nel rispetto dei propri ruoli, fra i due enti.

“Il TAR – ha detto il presidente Fugatti – svolge con grande efficienza in Trentino il proprio ruolo di controllo, fondamentale per regolare i rapporti fra i cittadini e la pubblica amministrazione, contribuendo così a rafforzare quella coesione sociale che è una delle peculiarità del modello autonomistico”.

Il presidente Rocco, di origini friulane e conoscitore delle autonomie locali, ha ringraziato la Provincia per il supporto che da sempre offre a livello organizzativo. Supporto che ha permesso al TAR di Trento, in questi mesi di lockdown, di continuare a garantire l’operatività degli uffici e di ripartire, primo in Italia, con udienze alla presenza dei giudici.

Nato a Trieste nel 1954, il presidente Rocco, dopo l’esperienza maturata nell’amministrazione della Regione Friuli Venezia Giulia, ha svolto dal 1988 la funzione di Magistrato del T.A.R. in Piemonte, Lombardia, Veneto, Lazio. E’ stato anche eletto a ricoprire la carica di membro supplente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, organo di autogoverno dei magistrati dei Tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato.