ON. URZÌ (FDI) * DICHIARAZIONI SEN. UNTERBERGER (AUTONOMIE): « IMBARAZZO PER LE SUE POSIZIONI DI AMBIGUITÀ PER LA DELEGAZIONE PD IN VISITA AI MAFIOSI IN CARCERE »

12.20 - sabato 4 febbraio 2023

Inappropriato e volgare l’appello del capogruppo delle autonomie al Senato Julia Unterberger al presidente del Consiglio Meloni con il quale, riferendosi ad un legittimo atto ispettivo del capogruppo alla Camera di FdI Tommaso Foti sulle condotte messe in atto da una delegazione Pd in visita in carcere a Sassari ad un gruppo di mafiosi al 41 bis, chiede “la fine dello scempio” attribuendo per paradosso proprio a FdI, che chiede chiarezza su quella visita, “scarsa cultura istituzionale”.

“Le dichiarazioni di Unterberger sono sorprendenti – segnala il capogruppo FdI in Commissione affari costituzionali della Camera Alessandro Urzì – ed espressione di un cieco allineamento della capogruppo (in barba alla autonomia del Gruppo) sulle posizioni della Sinistra parlamentare ed extraparlamentare.

Fra chi chiede, come FdI, di avere chiarezza sulle scelte della delegazione del Pd nel carcere di Sassari in visita a detenuti mafiosi (in coincidenza alla visita al feroce terrorista anarchico Cospito) e chi ha mostrato nella propria veste istituzionale (come i parlamentari Pd) un atteggiamento di ambiguità in questa visita in carcere, la senatrice Svp Unterberger ha scelto di stare con i secondi.

Il Gruppo che la senatrice rappresenta – continua Urzì – vede la adesione anche dell’ex presidente della Repubblica e già ministro degli interni Napolitano e di senatori a vita, e posso immaginare l’imbarazzo di alcuni di essi per la vicinanza di Unterberger alle posizioni di ambiguità della delegazione Pd in visita ai mafiosi in carcere”.

Deputato Alessandro Urzì

Capogruppo FdI in Commissione affari costituzionali della Camera