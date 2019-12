PAT * FRANA BUS DE VELA: « TRAFFICO DEVIATO PER SOPRAMONTE, RIPRENDONO QUESTA MATTINA I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA »

Si prevede di riaprire la viabilità in direzione Trento nell’arco della giornata. Traffico deviato per Sopramonte: riprendono questa mattina i lavori di messa in sicurezza.

Dopo la piccola frana caduta nel pomeriggio di oggi su un tratto della SS bis – Bus de Vela, ed il pronto intervento di polizia, vigili del fuoco e servizio geologico della Provincia per la messa in sicurezza della zona e la rimozione dei detriti, i lavori sulla viabilità che collega Cadine a Trento sono stati sospesi per il sopraggiungere del buio. Nella prima mattinata di domani riprenderà l’operazione urgente di pulizia e disgaggio della parete rocciosa. Il tratto di Gardesana rimarrà quindi chiuso al traffico fino al completamento dell’intervento, che dovrebbe terminare nel corso della giornata. Dai sopraluoghi effettuati oggi anche con l’utilizzo dell’elicottero dei vigili del fuoco il materiale da rimuovere non sembra essere molto cospicuo. Nel frattempo i veicoli provenienti dalla valle dei Laghi in direzione Trento vengono deviati sulla provinciale che porta a Sopramonte e Sardagna.