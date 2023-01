PAT * VISITE ISTITUZIONALI: « IL MINISTRO SALVINI A TRENTO, DOMANI 4/1 (SEDE PAT ORE 12.00 POI TOUR CANTIERE LOPPIO ED A22 ) »

16.52 - martedì 3 gennaio 2023

Alle 12.00 conferenza stampa in Provincia autonoma Trento. Grandi infrastrutture: domani il ministro Salvini a Trento.

Serie di appuntamenti istituzionali domani in Trentino per il ministro delle infrastrutture e trasporti Matteo Salvini per approfondire lo stato di avanzamento di alcune grandi opere e progetti che riguardano il nostro territorio.

Si inizierà alle 9.30 con la visita al cantiere della Loppio Busa, alla presenza fra gli altri del presidente della Provincia Maurizio Fugatti e dei sindaci della zona, per proseguire poi con un vertice nella sede di Autobrennero a Trento.

Al termine degli incontri è previsto un momento con la stampa. Appuntamento alle ore 12 nella Sala Belli del Palazzo della Provincia a Trento.