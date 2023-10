PAT * FESTIVAL SPORT: « FRA UNA SETTIMANA L’INIZIO DELLA KERMESSE IN ROSA, PER PARTECIPARE AGLI EVENTI OCCORRE REGISTRARSI »

10.08 - giovedì 5 ottobre 2023

Festival dello Sport: per partecipare agli eventi occorre registrarsi.Fra una settimana l’inizio della kermesse in rosa. Manca una settimana, giovedì prossimo, 12 ottobre, parte infatti la sesta edizione del Festival dello Sport di Trento, dal titolo “La Grande Bellezza”, con un programma che prevede più di 150 eventi e oltre 200 ospiti, nazionali e internazionali.

Gli eventi, ospitati nelle diverse location, saranno, come sempre, a ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti, ma c’è una novità importante da segnalare quest’anno.

Per accedere alle sale occorre registrarsi sul sito del Festival, indicando nome, cognome e una mail. Basta farlo una volta sola. La registrazione non assicura un posto agli eventi e non è necessaria per i minori di 18 anni. Una volta compilato il formulario si riceverà una mail con un QR code da esibire all’ingresso.

Qui il link per effettuare la registrazione: https://community.ilfestivaldellosport.it/default.aspx

L’intero palinsesto della manifestazione, dove trovare informazioni precise su date, orari e luoghi dei numerosi appuntamenti con i grandi campioni e le grandi campionesse dello sport è pubblicato sul sito www.ilfestivaldellosport.it , che invitiamo a consultare in quanto il programma degli eventi è in continuo aggiornamento.

Ricordiamo, inoltre, che i giornalisti e gli operatori che vogliono accreditarsi per seguire in presenza il Festival possono farlo compilando l’apposito modulo: https://www.ilfestivaldellosport.it/press/ . L’accredito non dà diritto automatico all’accesso alle sale.

Il Festival dello Sport è organizzato da La Gazzetta dello Sport e da Trentino Marketing, con la Provincia autonoma di Trento, Comune di Trento, Università di Trento, Trentino Sviluppo e Apt di Trento e con il patrocinio del CONI e del Comitato Italiano Paralimpico.