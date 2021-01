CNA E CONFARTIGIANATO * “ SUPERBONUS 110%, CHANCE PER L’ECONOMIA “ * « UN CONFRONTO TRA I PRESIDENTI NAZIONALI E TERRITORIALI CON IL SOTTOSEGRETARIO FRACCARO, IL 27/1 DALLE 14.30 ALLE 15.15 »

“Superbonus 110%, una grande chance per l’economia”. E’ il titolo dell’evento digitale organizzato congiuntamente da CNA-SHV e lvh.apa con le rispettive associazioni nazionali, CNA e Confartigianato , nel corso della Klimahouse Digital Edition. Parteciperanno alla tavola rotonda come relatori: l’onorevole Riccardo Fraccaro, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; Marco Granelli, presidente nazionale Confartigianato Imprese; Daniele Vaccarino, presidente nazionale CNA; Martin Haller, presidente lvh.apa Confartigianato Imprese; Claudio Corrarati, presidente CNA Trentino Alto Adige e portavoce CNA Nord Est.

L’appuntamento è in calendario mercoledì 27 gennaio, dalle ore 14:30 alle 15:15.

Per la prima volta CNA e Confartigianato Imprese in modo unitario (sul doppio livello nazionale e regionale) organizzano un evento con una sola voce, quella dell’Italia che lavora, sul tema del Superbonus.

Gli obiettivi: approntare una giusta cornice affinché il provvedimento e le opportunità connesse possano davvero coinvolgere tutti i player del territorio, anche al fine di perseguire un percorso rivolto alla massima qualità; sciogliere nodi ancora irrisolti sul funzionamento dell’incentivo; per agire avanzando da Bolzano una proposta di un nuovo manifesto per l’utilizzo del bonus come un’opportunità verso un patrimonio edilizio più sano, salubre, circolare e sostenibile.

La moderazione sarà curata dalla giornalista Maria Chiara Voci (giornalista e contributor de il Sole 24).

Per ulteriori informazioni e per partecipare all’evento digitale cliccare qui

Superbonus 110%: eine große Chance für die Wirtschaft

Klimahouse Digital Edition: die Handwerkerverbände CNA und Confartigianato organisieren

gemeinsam einen Gesprächstisch mit den nationalen und lokalen Präsidenten sowie

Staatssekretär Fraccaro. Im Fokus stehen dabei Best-Practice-Beispiele aus Südtirol.

“Superbonus 110%: eine große Chance für die Wirtschaft” lautet der Titel einer Online-Veranstaltung im Rahmen der Klimahaus Digital Edition. Organisiert wird der Gesprächsaustausch von den Südtiroler Handwerkerverbänden CNA-SHV und lvh.apa in Zusammenarbeit mit den nationalen Dachorganisationen CNA und Confartigianato. Teilnehmer der Gesprächsrunde sind der Staatssekretär Riccardo Fraccaro, die nationalen Handwerkspräsidenten Daniele Vaccarino (CNA) und Marco Granelli (Confartigianto Imprese) sowie die Südtiroler Handwerkspräsidenten Claudio Corrati (Präsident CNA und Sprecher von CNA Nord Est) und Martin Haller (Präsident lvh.apa). Stattfinden wird das Event am Mittwoch, 27. Januar 2021 von 14.30 bis 15.15 Uhr.

Es ist das erste Mal, dass die zwei Organisationen auf lokaler und nationaler Ebene gemeinsam ein Thema repräsentieren, und zwar jenes des Superbonus. Die Ziele wurden klar formuliert: es geht darum einen Rahmen mit Maßnahmen und Möglichkeiten zu definieren und damit alle beteiligten Player des Territoriums miteinander zu verbinden und höchste Qualität zu liefern. Gleichzeitig sollen noch bestehende Unklarheiten zum Thema aus dem Weg geräumt werden. Ausgehend von Bozen soll ein neues Manifest erarbeitet werden, welches den Bonus als Chance für gesundes und nachhaltiges Bauen interpretiert.