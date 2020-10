ITALIA 1 – ” MIRACLE WORKERS – DARK AGES ” * «  AL VIA LA SERIE TV TARGATA TBS CON DANIEL RADCLIFFE E STEVE BUSCEMI IN UN VIAGGIO NEL MEDIOEVO, DA GIOVEDì 8 OTTOBRE »

Dopo il successo della prima stagione, torna in prima assoluta su Italia 1, da giovedì 8 ottobre in seconda serata, “Miracle Workers – Dark ages”, la serie tv targata TBS (canale Turner, gruppo WarnerMedia) con Daniel Radcliffe, Steve Buscemi, Karan Soni, Geraldine Viswanathan e Peter Serafinowicz.

Miracle workers nasce come una serie antologica, ogni stagione è a sé stante e dopo il paradiso e il pericolo della possibile distruzione della terra, i nostri protagonisti si trovano ora nel Medioevo. Miracle Workers: Dark Ages è una storia medievale sull’amicizia, la famiglia e il tentativo di non essere assassinato o peggio ancora decapitato. Ma quante sono le somiglianze tra l’epoca scura e i nostri giorni? Figli che devono seguire le orme paterne anche se hanno altre aspirazioni, donne che non hanno speranza di far carriera… Miracle Workers: Dark Ages è il racconto di un gruppo di abitanti di un villaggio medievale che cercano di rimanere positivi in ​​un’epoca dove regna la disuguaglianza, la differenza di classi sociali, la scarsa assistenza sanitaria e una diffusa ignoranza.

La prima puntata si apre con Alexandra (Geraldine Viswanathan) che domanda alla sua migliore amica “Ti sembra mai di vivere in un periodo particolarmente oscuro della storia?”

Miracle Workers: Dark Ages è prodotta dal Broadway Video di Lorne Michaels con Andrew Singer e Katy Jenson assieme a Daniel Radcliffe, Steve Buscemi e Simon Rich stesso.

*

I PERSONAGGI:

Daniel Radcliffe interpreta il principe Chauncley, un reale viziato che ama giocare con le sue anatre da compagnia ma teme di non essere all’altezza delle aspettative di suo padre, un terrificante signore della guerra che aveva già commesso numerosi omicidi famosi alla sua età.

Steve Buscemi interpreta Eddie Spalacac, un contadino bonario che ama la sua vita nonostante abbia il peggior lavoro, quello di raccogliere gli escrementi dell’intero villaggio

Geraldine Viswanathan interpreta Alexandra, la brillante figlia di Eddie, che sogna di uscire dal suo piccolo villaggio e andare in un posto dove non è l’unica persona in grado di leggere.

Jon Bass interpreta Mikey, il fratello dolce ma spiritoso di Al.

Karan Soni interpreta Lord Vexler, un consigliere reale spesso incaricato di fare da babysitter al principe Chauncley.

Lolly Adefope interpreta Maggie, la migliore amica di Al che ha scelto di farsi suora nel convento per comodità.