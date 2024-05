PAT * FESTIVAL ECONOMIA TRENTO * EUROPA – TRENTINO: «IL PRESIDENTE FUGATTI RICEVE IL COMMISSARIO EUROPEO GENTILONI»

19.21 - sabato 25 maggio 2024

Europa, Trentino: il benvenuto del Festival al Commissario Europeo per l’Economia

Ultimo dei “big” della politica nazionale e internazionale fra i molti che anche oggi si sono succeduti al Festival dell’Economia di Trento, il Commissario europeo per l’Economia è stato accolto in Provincia dal presidente dell’esecutivo trentino assieme ai vertici del Gruppo 24 Ore (il presidente Edoardo Garrone e il direttore Fabio Tamburini) per un breve incontro di benvenuto poco prima dell’inizio del dibattito dedicato a Next generation Eu: quali prospettive dopo il 2026.

Diversi i temi trattati durante il colloquio, a partire dal crescente successo della manifestazione giunta ormai alla diciannovesima edizione e ormai qualificatasi come punto di riferimento autorevole per la discussione a livello nazionale e internazionale di strategie, prospettive e analisi che l’attualità del panorama economico, politico e sociale ci sottopone.

Non sono mancati i riferimenti alle tensioni e alle guerre in atto, con le inevitabili ripercussioni anche sul fronte dei sistemi finanziari, come pure ai grandi fenomeni legati al cambiamento climatico, con l’esempio ancora piuttosto vicino di quanto la tempesta Vaia ha lasciato in termini di pesante eredità anche in Trentino.