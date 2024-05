PAT * FESTIVAL ECONOMIA TRENTO: «IL PRESIDENTE FUGATTI E LA VICEPRESIDENTE GEROSA ACCOLGONO IL MINISTRO URSO (MADE IN ITALY – MIMIT)»

18.03 - sabato 25 maggio 2024

Accolto a Trento il ministro delle Imprese e del Made in Italy. Proseguono le visite dei ministri del governo nazionale a Trento. Questo pomeriggio il presidente Maurizio Fugatti e la vicepresidente della Provincia Francesca Gerosa hanno accolto nel capoluogo il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, ospite del Festival dell’economia al Teatro sociale e nuovamente in Trentino dopo la partecipazione al G7 nel marzo scorso.

In un colloquio cordiale prima degli eventi del Festival sono stati toccati i temi dello sviluppo, dell’innovazione e della collaborazione tra Stato e Autonomia, nonché dell’importanza del dibattito promosso dalla manifestazione trentina quale contributo sulle questioni chiave a livello internazionale.