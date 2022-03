PACCHER (LEGA) * VIABILITÀ: « L’INTERVENTO SULLA STATALE VALSUGANA È PENSATO PER LA SICUREZZA E NON SOLO IN OTTICA DI MOBILITÀ, MENO CHIACCHIERE E PIÙ CONCRETEZZA »

20.03 - mercoledì 2 marzo 2022

“L’intervento sulla statale della Valsugana è pensato per la sicurezza non solo in ottica di mobilità. Tra il resto chi ora propone il potenziamento della ferrovia arriva anche tardi, visto che la giunta ha deciso di elettrificarla, con un’attenzione anche alla sostenibilità ambientale”, ad affermarlo il Consigliere provinciale della Lega Salvini Trentino, Roberto Paccher, in merito a quanto affermato da taluni sulla stampa locale in questi giorni.

“Parliamoci chiaro: non è possibile che ci sia un valsuganotto che non vuole risolvere un problema per cui, nel corso degli anni, la gente in quella zona si è mobilitata per sollevare con forza il tema. Dietro questi no evidentemente si nasconde la volontà politica di colpire questa maggioranza. In questo modo per cercare di raccogliere qualche voto si ledono gli interessi della Valsugana, di una valle. Ricordo che nel passato erano stati stanziati decine di milioni di euro per risolvere il problema della variante del Tesino, per garantire un collegamento decoroso a quella zona.

La litigiosità delle amministrazione comunali e l’intervento di alcuni rappresentanti di quel territorio hanno finito per fare sfumare quella opportunità e oggi raggiungere il Tesino su strade inadeguate non è certo agevole. E quei soldi sono finiti altrove, con territori ben lieti di accogliere questi investimenti”. Il Consigliere provinciale Roberto Paccher ha poi concluso affermando: “Abbiamo l’opportunità di una giunta provinciale attenta alle nostre esigenze, ora dobbiamo solo evitare di perdere gli investimenti a causa di eccessive discussioni che rischiano di diventare infruttuose”.