ONDA * ELEZIONI TRENTINO: DEGASPERI: « CANDIDÀTI CITTÀ TRENTO, IMPEGNATI A RESTITUIRE L’AUTONOMIA AI TRENTINI » (ELENCO NOMI)

19.48 - sabato 2 settembre 2023

Oggi i nostri candidati della città di Trento si sono presentati alla stampa. Ringrazio tutti per l’impegno profuso in questi anni, per la loro dedizione e motivazione a portare avanti questo importante progetto.

Figure che vengono dal mondo della sanità, della scuola, dell’economia, del sociale. Persone che hanno già dimostrato il loro valore sul campo, persone impegnate a restituire in ogni ambito l’Autonomia ai trentini, quella stessa Autonomia che da troppo tempo viene utilizzata solo a beneficio di pochi.

Massimo Corradini, Salvatore “Andrea” Spena Onda Civica Trentino, Michela Lupi, Monica Ghezzi, Erika Moltrer, Paolo Crusi, Nicola Cologna, Antonio Forti, Cittadini Uniti per il Trentino – ONDA Paolo Crusi