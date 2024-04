“COMITATO FIPT TRENTINO“ * TAMBURELLO: « CAMPIONATO PROVINCIALE INDOOR, PREMIATI 220 GIOVANI ATLETI »

16.46 - lunedì 22 aprile 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Sono stati premiati al Teatro Demattè di Ravina tutti i ben 220 atleti e atlete giovani che hanno partecipato al Campionato Giovanile Provinciale Indoor di Palla Tamburello. A presentare la cerimonia Maurizio Manica, neo presidente del Noarna. Nell’introdurre la premiazione, il Presidente del Comitato Provinciale Franco Panizza ha ringraziato il Comitato (rappresentato dal Vice Presidente Aurelio Gentili, dal Segretario Daniele Coser e da Giorgia Pilati e Rosaria Gorga) e tutte le Società, i tecnici, i volontari e le famiglie che tengono vivo lo spirito ed i valori sportivi del tamburello in Trentino. “Il nostro sport – ha detto – vanta oggi un forte radicamento sul territorio, un vivaio giovanile in espansione, una presenza capillare nelle istituzioni scolastiche. In più, è da sempre protagonista assoluto nelle competizioni a livello nazionale ed internazionale. Il mondo del tamburello – ha concluso Panizza – oggi premia i giovani e giovanissimi atleti, ma non abbiamo previsto classifiche, perché qui sono tutti vincitori”.

Il medesimo concetto è stato rimarcato anche dal Segretario Daniele Coser, perché “lo scopo principale dello sport è di esaltare il gioco, anche nella competitività, ma senza la ricerca esasperata del posto in classifica. Questo permette agli allenatori e agi istruttori di far giocare tutti i piccoli atleti”. A portare il saluto del Comune di Trento è stato l’Assessore allo sport Salvatore Panetta, che ha ribadito il convinto impegno della città a favore del mondo dello sport e del tamburello.

Ad uno ad uno sono stati quindi premiati tutti gli atleti e le atlete e, nello specifico, per la Categoria Mini Tamburello le squadre del Nave San Rocco e del Segno A e B; nella Categoria Pulcini le squadre dell’Aldeno A, B e C, del Bleggio A e B, del Faedo, Mezzolombardo, Noarna, Rallo A e B, Segno A e B, dello Sporminore, del Tuenno A, B e C; per finire con gli Esordienti con il Besenello A e B, il Cunevo A e B, il Marco, il Nave San Rocco, il Noarna, il Patone A e B, lo Sporminore e il Tuenno.

In conclusione, il Presidente Panizza ha ricordato l’iniziativa, promossa dal Comitato Provinciale per far conoscere a tutti il mondo del tamburello e mettere in evidenza la vita delle Società e i risultati ottenuti, di realizzare con l’emittente TrentinoTV e mettere in onda la trasmissione MezzoVolo ogni settimana il martedì alle 20.45, il mercoledì alle 23 e la domenica alle 18.30.

La bella giornata si è poi conclusa con un momento di festa.