MARINI (MISTO) – INTERROGAZIONE * CENTRO CULTURALE S. CHIARA: « MANCATE INFORMAZIONI ALLA SOCIETÀ EVERNESS, SONO STATI APERTI PROCEDIMENTI IN SEDE GIUDIZIARIA PER ACCERTARE RESPONSABILITÀ PENALI? »

07.50 - martedì 29 agosto 2023

Interrogazione. risulta all’interrogante che il dottor – omissis – , titolare della società Everness, abbia inoltrato al Centro Culturale Santa Chiara una richiesta via posta elettronica certificata in data 2 marzo 2023 per chiedere le seguenti informazioni al fine di poter programmare la propria attività imprenditoriale nel settore cultura, spettacoli ed eventi:

– il calendario delle date ad oggi libere per l’affitto del Teatro Sociale, del Teatro Sociale Capovolto e dell’Auditorium per la realizzazione di spettacoli ed eventi nel periodo che intercorre dal giorno 1.4.2023 al giorno 31.3.2024;

– quali spettacoli già confermati nel periodo sopra indicato (e in quali date);

– il listino prezzi aggiornato per affitti e servizi relativi, le condizioni aggiornate e i moduli aggiornati di prenotazione/affitto;

– data e ora per un incontro presso i vostri uffici sale e servizi e per un sopralluogo presso le strutture in oggetto per alcune verifiche tecniche indispensabili per la realizzazione degli spettacoli;

– data e ora per un incontro con il direttore per la discussione della programmazione 2023/2024 e la presentazione delle mie nuove produzioni;

– data e ora per un incontro con il presidente per la discussione di un innovativo progetto di spettacolo;

risulta all’interrogante che la richiesta di informazioni inoltrata il 2 marzo 2023 non abbia avuto alcun tipo di riscontro e che ciò abbia conseguentemente determinato un potenziale danno economico nei confronti del richiedente posto che allo stesso è stata di fatto impedita la possibilità di organizzare una serie di eventi culturali nell’ambito della propria attività imprenditoriale;

il mancato riscontro alla richiesta di informazione di cui sopra e il conseguente mancato utilizzo degli spazi da parte del dott. – omissis – per svolgere gli eventi culturali nell’ambito della sua attività imprenditoriale ha potenzialmente cagionato un danno al bilancio del Centro Culturale Santa Chiara posto che l’ente pubblico provinciale non ha potuto beneficiare degli introiti derivanti dall’affitto dei propri spazi;

risulta all’interrogante che il dott. – omissis – abbia già subito una lesione ai propri interessi legittimi per gli effetti del comportamento assunto dagli amministratori del Centro Culturale Santa Chiara così come è stato evidenziato dall’interrogazione 3453/XVI del 9 febbraio 2022 avente ad oggetto “Diniego di accesso agli atti di una procedura di gara richiesto da un consigliere provinciale” e dall’interrogazione 3913/XVI del 7 settembre 2022 “Adozione di iniziative per assicurare l’esercizio del diritto di accesso agli atti rispetto ad una procedura di gara richiesto da un consigliere provinciale”, le quali sono peraltro entrambe ancora senza risposta;

tutto ciò premesso si interroga il Presidente della Provincia per sapere

1. se sia a conoscenza della richiesta di informazioni inoltrata dal dottor – omissis – del 2 marzo 2023 e della motivazione per la quale il Centro Culturale Santa Chiara ha deciso di non rispondere;

2. quali siano gli ostacoli organizzativi e/o procedurali che fino ad oggi hanno impedito all’amministrazione provinciale di rispondere alle interrogazioni 3453/XVI e 3913/XVI;

3. se in relazione ai fatti descritti nelle interrogazioni 3453/XVI e 3913/XVI siano stati aperti dei procedimenti in sede giudiziaria per accertare eventuali responsabilità penali.

A norma di regolamento, si chiede risposta scritta.

*

Cons. prov. Alex Marini