ACLI TRENTINE * SAIT: « LA NOSTRA SOLIDARIETÀ AI LAVORATORI COLPITI DA LICENZIAMENTO, NECESSARIO METTERE AL CENTRO LA PERSONA »

Acli: Solidarietà ai lavoratori del Sait. Nella vicenda dei licenziamenti dei lavoratori del SAIT oltre a quanto evidenziato dalle organizzazioni sindacali di CGIL, CISL e UIL, emerge ancora l’incapacità della maggioranza del nostro sistema economico e politico di mettere al centro le persone piuttosto che il profitto fine a sé stesso.

Tutti abbiamo in mente il grafico dell’OCSE che certifica che gli stipendi degli italiani sono diminuiti del 2,9% negli ultimi trent’anni mentre in tutte le altre nazioni europee sono cresciuti.

Per noi aclisti questa è la dimostrazione che la competitività del sistema Italia si basa sull’impoverimento dei lavoratori senza una reale capacità del sistema di migliorare le condizioni di vita di chi deve lavorare per vivere.

Scaricare sui lavoratori le proprie incapacità gestionali è diventato troppo facile, piuttosto che aumentare il valore delle aziende si preferisce ridurre i costi.

A questo siamo arrivati: a considerare le persone dei costi piuttosto che delle risorse da valorizzare e da coinvolgere nelle scelte aziendali, modi di essere più che di fare che dovrebbero essere alla base dei principi e delle strategie delle imprese cooperative.

Come ribadito in un recente incontro fra Confindustria e sindacati all’interno del nostro percorso di “In Movimento”, è necessario proseguire insieme per mettere al centro dell’azione economica la persona umana e tutti gli strumenti di garanzia e protezione per le famiglie. Tutto questo non è avvenuto in questa vicenda e per questo le Acli rivolgono tutta la loro solidarietà ai lavoratori colpiti da licenziamento.

Luca Oliver, Presidente Acli trentine

Nicola Simoncelli, Responsabile Lavoro Presidenza Acli trentine