MAG – MUSEO ALTO GARDA (TN) * “ FORTE GARDA “ * « DA SABATO 11 LUGLIO SARà VISITABILE TUTTI I GIORNI DALLE 10.00 ALLE 17.00 »

Sabato 11 luglio è prevista la riapertura stagionale di Forte Garda, sul Monte Brione. Il forte rimarrà aperto tutti i giorni di luglio, agosto e settembre 2020 con orario 10.00-17.00 a ingresso gratuito.

Localizzato lungo il Sentiero della Pace del monte Brione vicino al Forte S. Nicolò, Forte Garda venne realizzato fra il 1904 e il 1907. Si tratta di un forte Corazzato di quarta generazione, di calcestruzzo armato, mimetizzato e aderente al terreno. Da sabato 11 luglio sarà di nuovo possibile visitarne i suggestivi spazi interni, resi accessibili grazie a recenti lavori di ristrutturazione che hanno riportato il forte quasi al suo stato originario. Forte Garda rimarrà aperto poi tutti i giorni fino al 30 settembre e ogni venerdì, sabato e domenica dal 1° al 18 ottobre 2020, con orario 10.00-17.00. L’ingresso al forte è gratuito.

Il MAG Museo Alto Garda propone delle visite guidate settimanali ogni venerdì dal 3 luglio al 30 settembre 2020. Alle 10.30 è prevista la visita in inglese, mentre alle 11.30 quella in italiano. La tariffa per le visite guidate è fissata a € 3,00 a persona (gratis per i minori di 15 anni). La guida del museo accompagnerà i visitatori alla scoperta della storia del forte percorrendone la lunga galleria interna di circa 300 metri che dall’ingresso si dirama su più piani. Data la posizione altamente strategica sul Garda, visitare oggi il forte permette anche di osservare il paesaggio dell’Alto Garda da un punto di vista diverso, a picco sul lago. Per motivi di sicurezza legati al contenimento del covid è consigliata la prenotazione alla visita guidata, chiamando lo 0464 573869 o scrivendo un’email a prenotazioni@museoaltogarda.it.

Completano la proposta del MAG Museo Alto Garda anche una serie di eventi che si susseguiranno nel corso della stagione estiva. Anche quest’anno infatti il Circuito dei forti ospita “Sentinelle di pietra”, una ricca rassegna di spettacoli, escursioni, letture e visite teatralizzate realizzata dall’Ufficio Attività Culturali in collaborazione con il Centro Culturale Santa Chiara in luoghi del tutto singolari e suggestivi quali i forti del Trentino.

Il Museo aderisce all’iniziativa proponendo lo spettacolo “A Cielo aperto” domenica 26 luglio alle ore 10.00 a Forte Batteria di Mezzo, forte di montagna situato sul Sentiero della Pace del monte Brione nei pressi delle antenne, e “Fiabe al Forte” sabato 5 settembre alle ore 17.00 a Forte Garda.