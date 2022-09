BIDIMEDIA * ELEZIONI 2022: « ISTITUTI, IZI – HOKUTO – SWG – EMG – IPSOS – APOLLIS / GLI ULTIMI SONDAGGI PRIMA DEL BUIO ELETTORALE »

22.22 - venerdì 09 settembre 2022

Oggi 9 Settembre è l’ultimo giorno per pubblicare i sondaggi e praticamente tutti i 20 sondaggisti italiani hanno pubblicato i loro sondaggi. Alcuni hanno anche caricato qualcosa a livello locale.

Per mancanza di tempo non si è potuto fare un post specifico per ciascuno per cui abbiamo pensato ad accorparli qui.

