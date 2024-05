MAESTRI (PD) – INTERROGAZIONE * WELFARE: «CARENZA DI INFERMIERI, LE CAUSE? ORARI – STIPENDI – TRATTAMENTI»

12.21 - mercoledì 22 maggio 2024

Interrogazione di Lucia Maestri (PD) sulla situazione degli orari di lavoro e delle retribuzioni degli infermieri dipendenti dall’ A.P.S.S.

Orari straordinari che diventano ordinari; compressione dei tempi di pausa; aumento quotidiano delle ore lavorative; retribuzioni ferme al pari degli incentivi ed aumento dei costi per lavoro straordinario sembrano essere le caratteristiche più critiche nelle attuali professioni infermieristiche del sistema sanitario trentino.

A tale proposito, la Consigliera del PD del Trentino, Lucia Maestri, ha depositato oggi una interrogazione volta a conoscere, vista la situazione caotica del settore, le tipologie degli orari di lavoro per gli infermieri professionali operanti nelle strutture del sistema sanitario provinciale; il costo annuo per la retribuzione degli straordinari allo stesso personale; le eventuali azioni politiche da porre in essere per ovviare ad una situazione ormai al limite ed infine gli intendimenti politici della Giunta provinciale, quando la stessa parla di “approccio integrato” e di “valorizzazione” di questo specifico settore sanitario.

Lucia Maestri – Consiglio (Pd)