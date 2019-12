ITALIA 1 – LE IENE * MARTEDì 17 DICEMBRE – IN PRIMA SERATA: « CASO CHICO FORTI: DUE NUOVE TESTIMONIANZE ESCLUSIVE / SCHERZO ALLA CAMPIONESSA PARALIMPICA BEBE VIO »

Domani, martedì 17 dicembre, su Italia1 in prima serata nuovo appuntamento con “Le Iene Show”. Conducono Alessia Marcuzzi e Nicola Savino con la Gialappa’s Band.

Nella puntata:

nuovo servizio di Antonino Monteleone e Marco Occhipinti sulla quella che si potrebbe rivelare una delle sparizioni più clamorose di opere d’arte dell’antichità. Stiamo parlando dei Bronzi di Riace e della controversa storia del loro ritrovamento, in particolare di una lancia, uno scudo e di un terzo bronzo che sembrerebbero descritti dallo scopritore ufficiale delle statue nei suoi documenti.

Due nuove testimonianze esclusive sul caso Chico Forti, l’imprenditore trentino condannato nel 2002 negli Stati Uniti all’ergastolo per omicidio che si è sempre dichiarato innocente e vittima di un errore giudiziario. Nella prima Chaive Mesmer afferma che il suo ex marito Thomas Knott (l’altro indagato nell’omicidio, poi prosciolto per via del suo alibi ndr.) avrebbe mentito su dove si trovasse la notte in cui venne ucciso Dale Pike. Nella seconda Veronica Lee – una delle giurate che condannò Forti al carcere a vita – dichiara: “L’intero processo è stato una ca**ata e molte informazioni in quell’aula di tribunale sono state nascoste. Inoltre, mi ricordo di essere stata bullizzata da parte degli altri giurati perché credevo, riferito alla colpevolezza di Chico, che ci fosse un ragionevole dubbio”.

Intervista a Maurizio Carucci, frontman della band Ex-Otago, a pochi giorni dall’uscita del loro ultimo singolo “Scusa”.

Vittima dello scherzo la campionessa paralimpica mondiale ed europea in carica di fioretto individuale Bebe Vio, con la complicità degli atleti dell’art4sport team Edoardo ed Emanuele, protagonisti insieme a lei del progetto “fly2tokyo”.

Il programma può essere seguito in streaming, anche all’estero, su www.iene.it.