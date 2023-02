TERMOMENTO POLITICO * SONDAGGI TP: « DICHIARAZIONI DI BERLUSCONI SU ZELENSKY, PER IL 40,6% IL PRESIDENTE UCRAINO È CORRESPONSABILE DELLA GUERRA » DATI: DIFFUSIONE 17/2 – RILEVAZIONI 16/2)

10.51 - domenica 19 febbraio 2023

Sondaggi Tp: dichiarazioni su Zelensky, maggioranza degli italiani d’accordo con Berlusconi.

Nonostante le polemiche suscitate, la maggioranza degli italiani condivide le recenti dichiarazioni di Berlusconi su Zelensky. Per il 40,6% infatti il presidente ucraino è responsabile o perlomeno corresponsabile della guerra e “per questo motivo bisognerebbe smetterla di inviare armi a Kiev”. Un ulteriore 9,7% pur dando ragione al leader di Forza Italia, ritiene che abbia fatto male a fare questa esternazione “perché indebolisce l’Italia che in questo momento deve rimanere al fianco degli alleati della Nato”. A rigettare le parole di Berlusconi è il 32,7% secondo cui è stato Putin a volere la guerra e la sua aggressione è ingiustificabile, “per questo l’Ucraina va aiutata inviandole le armi”. Un altro 13,5% si dice in disaccordo con l’ex premier anche se preferirebbe che fosse fermato l’invio di armi e venisse raggiunto un compromesso. È quanto emerge dal sondaggio settimanale realizzato da Termometro Politico tra il 14 e il 16 febbraio 2023.

Diverse le interpretazioni sulle cause dell’astensione record alle ultime elezioni regionali in Lombardia e Lazio. Per il 38,1% il motivo è la completa sfiducia verso la classe politica di ogni schieramento, per il 23,8% è l’esito scontato del risultato che ha scoraggiato l’affluenza degli elettori, per il 17,9% è la vicinanza con le recenti Politiche e il fatto che si sia parlato poco di queste elezioni locali e infine per il 18,8% è la politica a non aver più nessun reale potere “in quanto le vere decisioni si prendono altrove, da persone che non sono state elette”.