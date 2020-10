GUGLIELMI (FASSA) * ESENZIONE IMIS – COMPARTO TURISTICO: « A NOI E ALLA NOSTRA AUTONOMIA IL COMPITO DI CONTINUARE A INFONDERE CREDIBILITà E PRESENZA DELLE ISTITUZIONI »

Sono intervenuto convintamente a sostegno della proposta di ordine del giorno del collega Consigliere De Godenz che impegna la giunta provinciale a valutare la possibilità di inserire nella legge di bilancio 2021 l’esenzione del pagamento dell’IMIS, o altre forme di aiuto, con estensione a tutto il comparto turistico. Un documento di indirizzo che rappresenta le diverse richieste ricevute dallo stesso mondo dal sottoscritto e che hanno trovato nelle parole dell’Assessore Mattia Gottardi, tanto in commissione che oggi in consiglio, rassicurazione e puntuale attenzione da parte della Giunta su questo tema.

Il turismo infatti è stata una delle realtà maggiormente colpite da questa orrenda pandemia e le incertezze, anche in termini di dichiarazioni, delle istituzioni romane non aiutano sicuramente il comparto a dormire sonni tranquilli. A noi, agli impegni già presi e alla nostra Autonomia, il compito di continuare a infondere credibilità e presenza delle istituzioni anche in questi specifici casi e momenti.

Cons. Luca Guglielmi