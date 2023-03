ON. URZÌ (FDI) * SICUREZZA: « INTERROGO IL GOVERNO AFFINCHÉ INTERVENGA SUL DEGRADO NEI DINTORNI DELLE STAZIONI FERROVIARIE, ANCHE DI TRENTO »

16.28 - giovedì 23 marzo 2023

Urzì (FDI) interroga il governo: intervenire sul degrado dei dintorni delle stazioni, anche di Trento. Confronto diretto con il sottosegretario agli Interni Emanuele Prisco, oggi in I Commissione Affari Costituzionali alla Camera, su un’interrogazione presentata a mia firma assieme al collega Riccardo De Corato, già vicesindaco di Milano e assessore alla sicurezza in Regione Lombardia, sulla situazione ormai surreale di abbandono del territorio, soprattutto attorno alle stazioni ferroviarie.

“I numerosi episodi di cronaca degli scorsi mesi mostrano un quadro allarmante circa la sicurezza all’interno e nelle immediate vicinanze delle stazioni ferroviarie” come abbiamo rilevato. E’ chiaro il riferimento alle stazioni di Milano Centrale e di Roma Termini che costituiscono i principali snodi ferroviari del Paese, per numero di transiti, e sono annoverate tra le più importanti stazioni d’Europa, ma l’interrogazione ha riguardato anche le stazioni delle città minori come Bolzano e Trento che versano anch’esse in stato di degrado.

“Le strade limitrofe sono ormai «zona franca» per senzatetto e microcriminalità, nonché teatro di attività illecite”. “Si sono verificate anche aggressioni a colpi d’arma bianca e problemi di ordine pubblico” – ho rilevato insieme a De Corato – ma la risposta del sottosegretario Prisco è stata chiarissima: “partendo dalla convinzione che la presenza ben visibile delle forze di polizia nei contesti ad alta frequentazione di pubblico possa svolgere un’imponente funzione di deterrenza, sia nei confronti della microcriminalità che di forme più gravi, abbiamo attivato operazioni ad alto impatto” che hanno coinvolto i principali centri e di cui si stanno monitorando i risultati, sinora molto positivi. Il modello sarà esportato anche nei centri più piccoli e nelle periferie e, quindi, anche a Trento. Pertanto sarà fondamentale anche l’impegno delle realtà locali, senza le quali il governo può poco.

“Al netto dell’impegno delle forze dell’ordine, la strategia di controllo territoriale deve passare anche per i processi di riqualificazione urbana, con il coinvolgimento degli enti interessati -ha rilevato il sottosegretario Prisco- a partire dalle amministrazioni comunali, anche mediante l’utilizzo di strumenti di videosorveglianza e controlli costanti delle attività commerciali”. Insomma: il Comune di Trento è chiamato a fare la sua parte.

Alessandro Urzì, capogruppo Fratelli d’Italia, I Commissione Affari Costituzionali della Camera dei deputati