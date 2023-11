COMUNE TRENTO * NATALE 2023: « DOMANI 18 NOVEMBRE DA PIAZZA DANTE IL DEBUTTO DEI DUE TRENINI TURISTICI, CORSE PREVISTE TUTTI I GIORNI (10.00 – 20.00) »

16.32 - venerdì 17 novembre 2023

Domani da piazza Dante il debutto dei due trenini di Natale. Dal 18 novembre al 7 gennaio, dalle 10 alle 20 con partenza e arrivo in piazza Dante. Domani si accendono le luci di Trento, città del Natale e per le strade non possono mancare i trenini turistici, che quest’anno raddoppiano nel fine settimana e nel periodo di maggior afflusso turistico a partire da venerdì 22 dicembre.

Sono previste corse tutti i giorni dalle 10 alle 20 con partenza e arrivo in piazza Dante. L’itinerario ruota intorno al centro storico con percorsi che possono variare in occasione di particolari eventi.

Il biglietto potrà essere acquistato a bordo al prezzo di 4 euro per gli adulti e 2 euro per i bambini tra i 3 e i 12 anni, mentre è gratuito per i bambini fino a 3 anni. Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito www.trentocittadelnatale.it.