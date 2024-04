PRO LOCO MONTE BONDONE (TN) * NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO: « PRESIDENTE MARCO CONOTTER, VICE ENRICO GIOVANNINI »

11.54 - mercoledì 10 aprile 2024

Nuovo Direttivo Pro Loco Monte Bondone. Il nuovo Consiglio direttivo della Pro Loco Monte Bondone, ha eletto ieri il nuovo Presidente Marco Conotter ed il suo vicepresidente Enrico Giovannini. L’auspicata transizione generazionale degli eletti ha effettivamente incontrato il favore dell’Assemblea che ha nominato un buon assortimento fra l’esperienza di alcuni consiglieri del Direttivo uscente e quattro giovani già attivissimi fra i volontari. Completa il Cd il past president Sergio Costa eletto dall’Assemblea per acclamazione Presidente onorario, che non farà mancare i suoi consigli.

L’età media è diminuita di più di 20 anni passando da 59 a 38 e con la presenza femminile delle ottime Anna Benacchio e Martina Barbieri, che arricchiranno certamente i contenuti delle proposte con la loro sensibilità.

Il Presidente Conotter commenta: “Il Direttivo precedente ci lascia in dote una Pro Loco in salute sotto tutti i profili, con più di 200 soci in regola, manifestazioni partecipatissime – come dimostrato dall’Assemblea del Muse – e con i conti decisamente in ordine. Sarà una grande sfida pareggiare questi risultati con l’ambizione di fare meglio, promuovere il nostro territorio e l’ambiente associativo a favore dei frequentatori abituali e del turismo.”

Il Consiglio direttivo è così composto: Conotter Marco, Giovannini Enrico, Barbieri Martina, Benacchio Anna, Curcu Paolo, Navarini Alessandro e Sola Fabrizio. A breve sarà pubblicato il nuovo periodico della Pro Loco MBNEWS con il programma dell’estate e dell’autunno 2024.