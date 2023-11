CONSIGLIO PAT – COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ * “LE NOSTRE ANTENATE“: « A PALAZZO TRENTINI PRESENTATO IL CALENDARIO PER IL 2024 »

12.43 - venerdì 17 novembre 2023

Commissione provinciale pari opportunità. “Le nostre antenate”, il calendario al femminile. La Presidente della Commissione provinciale Pari Opportunità tra donna e uomo Paola Maria Taufer ha presentato stamane a Palazzo Trentini il calendario realizzato per l’anno 2024 dal titolo “Le nostre Antenate” ed ha illustrato alla stampa le numerose attività organizzate per questa fine anno che marca anche la conclusione del mandato della Commissione, in scadenza con la legislatura. La pubblicazione, che segue in forma ampliata l’omonimo calendario editato dalla Cpo per le scuole nel 2020-21, ha l’obiettivo di ricordare, attraverso la celebrazione di figure femminili nate in Trentino o che hanno attraversato nei secoli la nostra Provincia, le conquiste e il progresso in campo culturale, sociale, scientifico e artistico frutto del lavoro, dell’ingegno e della determinazione di donne capaci e forti, troppo spesso poco riconosciute o apprezzate.

Si tratta della proposizione di modelli femminili importanti che possano essere di esempio e ispirazione e alimentino nelle ragazze e nelle donne una maggiore fiducia in se stesse e nei ragazzi e negli uomini il rispetto e la considerazione verso la componente femminile della società. La realizzazione del calendario è stata affidata all’Associazione “Il tempio della Dea” che utilizzando un format sperimentato e diffuso ha già realizzato a livello nazionale una serie di analoghi lavori celebrativi delle donne in diversi settori (artiste, scienziate, sportive, ecc.). Il calendario è disponibile in forma gratuita e fino ad esaurimento delle copie a chi ne farà richiesta ed è anche scaricabile online, nella sezione dedicata del sito del Consiglio provinciale.

Prossime iniziative

La conferenza stampa è stata l’occasione per presentare anche le numerose imminenti iniziative della Cpo. Le ricordiamo, in ordine cronologico:

-il 22 novembre prossimo alle ore 11 sempre in sala Aurora di Palazzo Trentini, la conferenza stampa sul tema “Violenza di genere: il ruolo sociale dell’impresa”. Si tratta di un’iniziativa in collaborazione con Confcommercio, nella quale saranno presentati i dati e le analisi del contrasto alla violenza di genere in provincia di Trento, risultati del progetto “Sicurezza Vera” in Trentino dedicato ai pubblici esercizi come presidio di legalità e verrà annunciato un Vademecum sulla sicurezza, promosso dalle associazioni aderenti a Fipe Trentino.

-in occasione del 25 novembre, giornata internazionale dedicata al contrasto delle violenze sulle donne, la Cpo ha organizzato 3 spettacoli teatrali rivolti a diverse fasce di età: il 27 novembre lo spettacolo “Follow the queens”, il 29 novembre “Tutto quello che volevo” e il 10 dicembre “Famiglia don Chisciotte”. Gli eventi, tutti a ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti, si terranno presso il teatro di Villazzano alle ore 20.00. Maggiori informazioni sul sito del Consiglio provinciale.

-la Commissione pari opportunità (Cpo), nominata dal Presidente del Consiglio per la durata della legislatura, è prossima alla scadenza. L’organismo è composto, tra gli altri, da sei componenti designati dalle associazioni aventi sede nella provincia di Trento che hanno come fine statutario la promozione delle pari opportunità di genere e che hanno maturato comprovata esperienza in questo ambito. Le associazioni interessate a partecipare all’assemblea per la designazione dei sei componenti devono presentare la richiesta di adesione entro il 22 gennaio 2024. Sul sito del Consiglio provinciale, nella sezione dedicata alla Commissione, è riportata la procedura per il rinnovo ed è disponibile la modulistica.