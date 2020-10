UIL FPL / ENTI LOCALI * SANITà: « BONUS CORONAVIRUS, PER IL PERSONALE DELLE APSP DEL TRENTINO IN ARRIVO LA SECONDA TRANCHE »

Oggi, primo ottobre, le OO.SS. sono state convocate dal Dipartimento della salute e politiche sociali, presente il Dott. Giancarlo Ruscitti ed i suoi collaboratori, i quali ci hanno illustrato, in sintesi, il testo della delibera che la Giunta Provinciale a breve approverà, in merito al “premio” Covid-19 da attribuire al personale escluso dalla prima erogazione.

Ecco i punti salienti:

la Provincia ha stanziato risorse complessive pari a € 15 milioni, di cui € 7,3 milioni già erogati nella prima fase. In questa seconda fase rimangono € 7,7 milioni da ripartire fra APSS, APSP e privati accreditati.

Per il personale delle APSP, circa 3330 unità equivalenti, che hanno lavorato nel periodo compreso tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020, sono a disposizione € 2,4 milioni.

La Provincia ha già stimato una forbice per il calcolo, compresa tra una cifra minima pari a € 200 ed una massima di € 700 (elevabile in casi specifici sino a 1200 €).

Il bonus è riconosciuto anche a chi era in malattia riconducibile covid-19.

L’erogazione di tali risorse deve passare obbligatoriamente da un accordo decentrato, da stipularsi ognuno presso le singole APSP (45!), a differenza della prima modalità di attribuzione definita solo dalla Giunta provinciale.

Chi avesse già ricevuto, a seguito della prima delibera unilaterale della Giunta, premi inferiori a € 700, può vedersi saldare la differenza.

La UIL FPL EE.LL. aveva chiesto ancora ad aprile lo stanziamento di risorse per un giusto riconoscimento al personale delle APSP che aveva lavorato durante il periodo d’emergenza, e ci eravamo detti delusi e contrariati quando la Giunta decise di deliberare unilateralmente i premi per il personale che aveva lavorato con i malati Covid-19. Ritenevamo infatti, e lo pensiamo ancora, che in tutte le RSA si fosse fatto un lavoro enorme ed egregio a tutela dell’utenza notoriamente fragile; avevamo ritenuto la prima erogazione di risorse iniqua nei confronti del personale e irrispettosa delle Organizzazioni sindacali perché attribuita senza un confronto.

In questi mesi quindi, in assenza di notizie in merito a nuove risorse provinciali, ci eravamo adoperati al fine di concludere gli accordi di produttività (Foreg) all’interno degli Enti, per far riconoscere, anche con risorse proprie degli Enti, un incentivo al personale.

Questa delibera con nuove risorse, che sarà approvata prossimamente in Giunta, destinerà agli Enti la loro quota specifica che dovranno ricontrattare con noi: un riconoscimento di € 450,00 medi “una tantum” per tutti gli operatori delle APSP che hanno scongiurato l’arrivo del Covi-19 all’interno delle strutture.

Poca cosa in confronto al grande lavoro fatto durante 3 mesi d’emergenza.

Come già anticipato in riunione la UIL FPL chiede che gli sforzi di tutto il personale siano adeguatamente riconosciuti da parte di questa giunta provinciale anche attraverso lo stanziamento delle risorse necessarie per avviare le trattative per il rinnovo del contratto dovuto, a chi si è duramente speso nell’emergenza.

La Segretaria Prov.le

UIL FPL Enti Locali

Marcella Tomasi