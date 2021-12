GRUPPO LUNELLI – TRENTO * “ FERRARI F1® “: « ALL’ASTA PER FINI BENÈFICI 5 “PODIUM JEROBOAM“, AUTOGRAFATI DAI PILOTI VINCITORI SUL PODIO »

13:18 - 7/12/2021

Ferrari Trento mette all’asta a fini benefici 5 “Ferrari F1® Podium Jeroboam” autografate dai piloti sul podio. L’asta, al via sulla piattaforma F1® Authentics fino al 18 dicembre, andrà in favore di Keep Fighting, la Fondazione legata a Michael Schumacher.

Si apre per gli appassionati di velocità e di vino la straordinaria opportunità di aggiudicarsi pezzi assolutamente unici nella storia della Formula 1®, ossia le bottiglie di Ferrari F1® Podium Jeroboam firmate al termine di cinque Gran Premi del Campionato 2021 dai piloti saliti sul podio.

Ferrari Trento, brindisi ufficiale della Formula 1®, ha infatti lanciato un’asta benefica sulla piattaforma F1® Authentics, attiva fino al 18 dicembre, dove sarà possibile aggiudicarsi le bottiglie da tre litri firmate dai piloti migliori in cinque diversi Gran Premi. Ciascuna bottiglia è esattamente uguale a quella stappata sul podio ed è stata fatta firmare subito dopo i festeggiamenti, rappresentando quindi un oggetto assolutamente unico ed esclusivo.

Chi farà l’offerta più alta, portandosi a casa questi oggetti da collezione, non solo potrà rivivere l’emozione del podio, ma contribuirà alla raccolta fondi per Keep Fighting, la Fondazione nata per celebrare lo spirito indomito del campione Michael Schumacher e per incoraggiare ciascuno a “non mollare mai”. Ferrari Trento è orgoglioso di supportare una causa così positiva e di valore, molto sentita da tutto il mondo della Formula 1®.

Le Jeroboam sono disponibili nella sezione “Auctions” di F1® Authentics, il sito ufficiale di memorabilia F1®, accessibile agli appassionati di tutto il mondo, che hanno così la possibilità di possedere dei cimeli originali e di grande pregio. L’asta è aperta dal 6 dicembre, pochi giorni prima dell’ultima gara della stagione, l’Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2021 – in programma il 12 dicembre – e i vincitori saranno annunciati il 19 dicembre.

Le bottiglie che Ferrari Trento ha donato per l’asta, così come tutte quelle che sono salite sul podio di questo Campionato 2021 sono un’edizione speciale, esclusivamente in formato Jeroboam, con il visual “Ferrari” laterale. Al loro interno, il Trentodoc più rappresentativo della Casa, un Blanc de Blancs prodotto da sole uve Chardonnay dell’annata 2015 coltivate alle pendici delle montagne trentine, cui l’affinamento sui lieviti per oltre cinque anni ha conferito grande eleganza e complessità.

Matteo Lunelli, Presidente e Amministratore Delegato di Ferrari Trento ha dichiarato: “Siamo molto contenti di rendere sempre più significativa la nostra presenza in Formula 1® dando la possibilità agli appassionati nei cinque continenti di avere un contatto diretto con il mondo delle corse e con i propri piloti preferiti. Siamo soprattutto orgogliosi di sostenere na realtà come la Keep Fighting Foundation, il cui messaggio di passione e resilienza è perfettamente in linea con i valori di Ferrari Trento”.

Stefano Domenicali, Presidente e Amministratore Delegato di Formula 1®, ha affermato: “Questa stagione è stata una delle più entusiasmanti degli ultimi anni e non potevamo pensare a un finale migliore che quello di invitare i nostri fan a partecipare a questa incredibile asta e possedere così un pezzo della storia della Formula 1®. È fantastico vedere Ferrari Trento collaborare con la Keep Fighting Foundation e supportare una causa tanto importante”.

Sabine Kehm, Managing Director della Keep Fighting Foundation, ha commentato: “La Keep Fighting Foundation è immensamente grata di essere parte di questa magnifica iniziativa, che permette agli appassionati di accedere a oggetti autentici della Formula 1® e allo stesso tempo di sostenere una causa benefica. La Fondazione si impegna nel continuare, insieme ai suoi fan, il grande lavoro svolto da Michael sul fronte charity, quindi questa collaborazione con Ferrari Trento e i nostri amici della Formula 1® è non solo un onore per noi, ma anche una combinazione perfetta. Non vediamo l’ora di vivere momenti memorabili insieme a Ferrari Trento, con cui condividiamo la passione per le sfide, e ringraziamo tutte le persone coinvolte in questo progetto”.

Le cinque bottiglie offerte all’asta sono legate ai seguenti Gran Premi:

– Il Pirelli British Grand Prix a Silverstone, dove Lewis Hamilton ha trionfato in casa, seguito da Charles Leclerc al secondo posto e Valtteri Bottas al terzo;

– Il Grand Prix de Monaco, vinto da Max Verstappen, con Carlos Sainz e Lando Norris a seguire sul podio;

– L’ Heineken Grande Prémio de Portugal, vinto da Hamilton, con Verstappen e Bottas rispettivamente secondo e terzo;

– L’ Emirates Grand Prix de France, dove Verstappen è nuovamente salito sul gradino più alto del podio, Hamilton sul secondo e Sergio Pérez sul terzo;

– Il BWT Großer Preis von Österreich in Austria, altra gara vinta da Verstappen, con Bottas in seconda posizione e Norris in terza.