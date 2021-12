ITALIA NOSTRA – SEZIONE TRENTINA * BY-PASS FERROVIARIO: « ALLA CONFERENZA STAMPA PRESENTEREMO UN DOCUMENTO CONTENENTE LE NOSTRE CONSIDERAZIONI (IL 7/12 ALLE 11.30) »

14:54 - 6/12/2021

Il dibattito in corso sul by-pass ferroviario, focalizzato sui problemi del tunnel per le merci, trascura completamente il tema dell’interramento della linea storica che attraversa la città, nonostante il fatto che il progetto di RFI proponga soluzioni che, se realizzate, causerebbero alla città danni gravi e irreversibili.

Danni che potrebbero essere facilmente evitati se il progetto dell’interramento fosse inserito in un quadro complessivo di riorganizzazione urbanistica delle zone attraversate dalla vecchia linea.

Il Consiglio direttivo d’Italia Nostra, seriamente preoccupato per la scarsa attenzione prestata alle conseguenze urbanistiche dell’interramento, presenta un documento contenente le proprie considerazioni in una conferenza stampa martedì 7 dicembre alle 11:30 presso al sede di via Oss Mazzurana 54.