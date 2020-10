DALZOCCHIO (LEGA) * ELEZIONE SINDACO SANTI: « CONGRATULAZIONI A CRISTINA, RIVA DEL GARDA SI TINGE DI ROSA »

“Faccio le mie più vive e sincere congratulazioni a Cristina Santi per la sua elezione a Sindaco di Riva del Garda. Per la prima volta, dopo molti anni, è stata scelta un’amministrazione di centro-destra; per la prima volta si è scelto di eleggere – finalmente – un Sindaco donna.

Dico “finalmente” perchè con l’elezione di Cristina viene sfatato il tabù di una Lega intesa esclusivamente come partito maschilista dimostrando, ancora una volta, come questo partito nei fatti non solo candidi moltissime donne, ma – soprattutto – le faccia anche eleggere.

Un risultato che la vecchia amministrazione, benché abbia millantato in tutti questi anni la parità e l’importanza delle donne, nei fatti – poi – si è sempre smentita relegandole a ruoli marginali.

Il desiderio di cambiamento è andato via via consolidandosi nel corso della campagna elettorale appena conclusa, alimentato da un impegno entusiasmante, da una nuova volontà di partecipazione e di “poter contare” nella vita pubblica, per riappropriarsi e per definire luoghi e spazi dell’abitare quotidiano, vicini ai tempi e alle esigenze della vita personale e comunitaria. Questo Consiglio Comunale, luogo di confronto civile e di condivisione di idee e di progetti, nel suo ruolo di rappresentanza e di controllo, apre, quindi, una nuova fase storica in questo Comune.

Sono convinta che Cristina sia un esempio e – soprattutto – la dimostrazione tangibile per tutte quelle donne che, pur avendo paura di mettersi in gioco, lavorando con impegno e serietà, ottengono cambiamenti e risultati. Al nuovo sindaco, quindi, auguro un buon lavoro da svolgere con passione, impegno ed entusiasmo.”

Questo quanto dichiarato in una nota dal Capogruppo della Lega Salvini Trentino in Consiglio provinciale Mara Dalzocchio.