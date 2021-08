DEGASPERI (ONDA CIVICA TRENTINO) – PROPOSTA MOZIONE * AMBIENTE: « PROGETTO “ ACQUA E AGRICOLTURA “ IN VAL DI NON, VALUTARE IPOTESI ALTERNATIVE »

Il ddl 96/XVI oltre a disporre una serie di misure volte a promuovere iniziative di supporto e sostegno al territorio, vuole porre in essere percorsi di sviluppo nuovi e sostenibili.

L’importanza dell’acqua per l’uomo, gli animali, le piante, l’ambiente, il clima e in definitiva l’intero ecosistema del nostro pianeta dovrebbe essere chiara a tutti e preservare questa importante risorsa idrica da inquinamento e sprechi diventa sempre più necessario.

Da ciò consegue che promuovere iniziative sostenibili ed efficaci per il suo utilizzo dovrebbe essere una priorità per le istituzioni.

In questo ambito merita particolare attenzione la valutazione di ipotesi alternative per il rilascio idrico in Val di Non.

Le mutazioni climatiche e l’incremento dei consumi hanno ridotto le risorse disponibili per scopi irrigui. L’ipotesi prospettata oggi prevede l’interconnessione delle opere di derivazione irrigua attualmente in capo ai singoli consorzi da realizzare, tra l’altro, tramite condotte di interconnessione, opere di raccordo per la ripartizione tra gli impianti, impianti di sollevamento, scarichi di sicurezza attiva e passiva, per una spesa preventivata di 75 milioni di euro.

Esiste però una seconda ipotesi che ruota attorno al prelievo integrativo dal bacino di Santa Giustina. Attualmente la concessione è in capo a Dolomiti Edison Energy srl di cui Dolomiti Energia Spa detiene oggi il 51% delle quote. Questo fa sì che anche in Dolomiti Edison Energy la quota di soci pubblici sia rilevante e possa contribuire a determinarne le strategie, anche in funzione dell’interesse pubblico.