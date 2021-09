COLDIRETTI * VACANZE: « MESE DI SETTEMBRE, CON IL CALDO SALGONO A 9 MILIONI GLI ITALIANI CHE HANNO SCELTO DI TRASCORRERE QUALCHE GIORNO DI VACANZA »

Con il caldo salgono a quasi 9 milioni gli italiani particolarmente fortunati che hanno scelto di trascorrere almeno qualche giorno di vacanza nel mese di settembre che fa registrare una positiva tendenza all’allungamento della stagione turistica sotto la spinta dal sole. E’ quanto emerge dal bilancio tracciato da Coldiretti/Ixe’ in occasione dell’ultimo weekend di settembre segnato da un clima praticamente estivo per la permanenza dell’anticiclone africano. Una situazione che – sottolinea la Coldiretti – ha favorito gli ultimi tuffi al mare ma anche le gite e le escursioni tra la natura in montagna e nelle campagne dove è in pieno svolgimento la vendemmia e si iniziano a raccogliere le prime olive.

A settembre quest’anno si stimano secondo Coldiretti circa 900mila presenze in agriturismo con un calo del 10% dovuto soprattutto secondo Campagna Amica all’assenza di ospiti stranieri frenati dall’emergenza Covid. A far scegliere le strutture agrituristiche secondo Terranostra è certamente l’opportunità di conciliare la buona tavola con la possibilità di stare all’aria aperta avvalendosi anche delle comodità e dei servizi offerti ma nelle aziende agricole sono sempre più spesso offerti programmi ricreativi come l’equitazione, il tiro con l’arco, il trekking ma non mancano – continua la Coldiretti – attività culturali come la visita di percorsi archeologici o naturalistici ma anche corsi di cucina o di orticoltura. Per molti italiani si tratta in realtà di un bis della vacanza con il mese di settembre – conclude la Coldiretti – che è particolarmente apprezzato da quanti cercano il relax e la tranquillità ma vogliono anche approfittare dei risparmi possibili con la cosiddetta bassa stagione.