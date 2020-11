GHEZZI (FUTURA) * IN MEMORIA DI PIERGIORGIO CATTANI: « COLORO I CUI DESIDERI HANNO LA FORMA DELLE NUVOLE SONO MUTEVOLI, FUGGITIVI, LEGGERI »

Mi spiace, oggi non ce la faccio. L’unica cosa che dico l’ho messa sui social. Questa, con i suoi tre ultimi whatsapp. PIERGIORGIO! Ieri mi hai scritto così. Grazie, fratellino.

Mi hai colpito al cuore. Buon viaggio. Leggero.

[12:20, 07/11/2020] ti saluto con questa citazione

[12:21, 07/11/2020] “Coloro i cui desideri hanno la forma delle nuvole sono mutevoli, fuggitivi, leggeri. Il viaggio per loro è necessità: non conoscenza, ma impulso, non esperienza, ma attesa costante dell’impossibile. … Sul loro desiderio – che è il desiderio di chi culla il proprio “infinito sul finito dei mari” – si commisura lo scarto che ogni viaggio rivela tra l’attesa e l’evento, tra il sogno senza confine e il limite, tra la rappresentazione del mondo e l’esperienza del mondo” (Antonio Prete, I fiori di Baudelaire, Donzelli 2007, p. 42).

[12:21, 07/11/2020] mi piacerebbe essere così

*

Paolo Ghezzi

Consigliere provinciale Futura