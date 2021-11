“IL SOLE 24 ORE“ * « LA GUIDA PER SPIEGARE COME, FARE VALERE I PROPRI DIRITTI – STIPULARE UN MUTUO – APRIRE UN CONTO CORRENTE – CAMBIARE BANCA »

Giovedì 11 novembre Il Sole 24 Ore dedica ai propri lettori una guida per comprendere come fare valere i propri diritti in alcuni passaggi significativi della propria quotidianità finanziaria: stipulare un mutuo, aprire un conto corrente, cambiare banca, sottoscrivere una polizza o chiudere un dossier titoli, solo per fare alcuni esempi, sono tutte decisioni delle quali è importante conoscere vantaggi e rischi, tenendo presenti le tutele offerte dalla legge e dalle prassi di settore.

La guida “I tuoi diritti”, in edicola con il quotidiano a 0,50 € oltre al prezzo del giornale, approfondisce anche gli strumenti di risoluzione delle controversie che si possono verificare tra risparmiatori e investitori da un lato, e intermediari finanziari dall’altro. In primo luogo la mediazione civile, che in molti casi rappresenta l’unica possibilità di risoluzione alternativa al processo per chi non può o non vuole rivolgersi agli arbitri specializzati in questo settore.

Viene inoltre illustrato il funzionamento dell’Arbitro bancario finanziario (di Bankitalia, competente per le controversie su contratti bancari) e dell’Arbitro per le controversie finanziarie (di Consob, competente per le controversie in tema di investimento), con indicazioni sulle modalità per presentare il ricorso, i tempi e le procedure. All’interno della guida vengono anche offerte indicazioni su quando conviene presentare un ricorso e sugli orientamenti più importanti dei due arbitri.