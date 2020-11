MARIN (FI) * MINACCE ZAIA: « SE QUALCUNO PENSA DI FERMARE IL LAVORO DEL PRESIDENTE DEL VENETO CON UNA MAIL VUOLE DIRE PROPRIO CHE NON LO CONOSCE, FORZA LUCA »

“Le minacce di morte che sono arrivate a Zaia via mail sono un fatto gravissimo. Sono certo che grazie al lavoro delle forze dell’ordine si identificherà presto il responsabile. Voglio esprimere la mia vicinanza a Luca accompagnata da una certezza: se qualcuno pensa di fermare il lavoro del Presidente del Veneto con una mail di minaccia vuole dire proprio che non lo conosce. Forza Luca, avanti tutta!”. Così, in una nota, il deputato di Forza Italia Marco Marin.

Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente