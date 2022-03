CGIL CISL UIL – TRENTINO * NOT: « A RISCHIO LE CONDIZIONI DI LAVORO DI MILLE ADDETTI IN APPALTO, URGENTE DEFINIRE MASSIMA TUTELA PER I LAVORATORI »

16.15 - mercoledì 9 marzo 2022

NOT, a rischio le condizioni di lavoro di mille addetti in appalto. Cgil Cisl Uil lanciano l’allarme: urgente definire massima tutela per le lavoratrici e i lavoratori di impianti, sanificazione, pulizie e cucine

Il rischio di un’ennesima battuta di arresto nell’appalto per la realizzazione del NOT lascia allibiti anche Cgil Cisl Uil, che non nascondono la loro preoccupazione per l’impatto che la situazione avrà anche sul versante occupazionale per quanto riguarda, almeno, i mille addetti che operano nei servizi in appalto, cioè negli impianti del calore, cucine e mense, pulizie e sanificazione.

“E’ undici anni che si discute del nuovo ospedale e in questo lasso di tempo anche le norme in materia di appalto dei servizi sono mutate – fanno notare Maurizio Zabbeni, Michele Bezzi e Stefano Pichetti che per le tre sigle siedono al tavolo provinciale appalti -. Per quanto ci riguarda al di là di chi realizzerà la nuova struttura, che comunque dovrà essere fatta nel miglior modo possibile visto che è un’opera importante per la nostra collettività, esiste il problema della tutela dell’occupazione e delle condizioni economiche di chi andrà poi a lavorare al NOT”.

Collegato l’appalto NOT c’è quello sulla gestione dei servizi di Apss. In undici anni le norme sono cambiate o oggi ci sono requisiti più tutelanti. Per i sindacati, dunque, il punto è uno solo: deve essere prevista l’applicazione della clausola sociale rafforzata. Il che vuol dire che nessuno dei mille addetti dovrà perdere il posto di lavoro né vedere arretrate le proprie condizioni retributive. “Tutti i settori in appalto riguardano servizi ad alta concentrazione di manodopera, dunque deve essere applicato il comma 4 dell’articolo 32 della legge provinciale sugli appalti.

Non ci possono essere scorciatoie che ricadano sulla pelle dei lavoratori e delle lavoratrici. Per questa ragione crediamo sia urgente, al di là di chi poi si aggiudicherà in modo definitivo la costruzione del NOT, avviare subito un confronto per porre al centro il tema occupazionale e adeguare il testo dell’appalto nella direzione della massima tutela delle lavoratrici e dei lavoratori”, concludono.