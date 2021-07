AUDIWEB * DIGITAL AUDIENCE – MAGGIO: « IN ITALIA RAGGIUNTI I 37 MILIONI DI UTENTI NEL GIORNO MEDIO, L’83% DEL TEMPO COMPLESSIVO È STATO GENERATO DA MOBILE »

Sono stati pubblicati sul sito Audiweb il documento di scenario e la sintesi dei dati della total digital audience del mese di maggio 2021. I nuovi dati Audiweb Database, prodotti con il sistema di rilevazione Audiweb 2021, sono stati già distribuiti alle Software House per essere consultati dagli operatori iscritti al servizio tramite i tool di analisi e pianificazione.

La Total Digital Audience nel mese di maggio ha raggiunto 43,9 milioni di utenti unici, pari al 73,6% della popolazione dai due anni in su*, online complessivamente per 61 ore. La fruizione di internet da Mobile (Smartphone e Tablet) in questo mese di rilevazione ha raggiunto l’89,7% della popolazione maggiorenne, pari a 39,1 milioni di individui di 18-74 anni, collegati in media per quasi 57 ore per persona.

Hanno navigato almeno una volta nel giorno medio 37,1 milioni di utenti unici, collegati in media per 2 ore e 20 minuti per persona. Entrando nel dettaglio dei device rilevati, risulta che nel giorno medio a maggio era online da Computer il 22% della popolazione di 2+ anni e da Mobile il 77,4% della popolazione di 18-74 anni.