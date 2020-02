FONDAZIONE MACH * GIORNATA TECNICA – CLES: « MARTEDì 11 FEBBRAIO PUNTO SU CIMICE ASIATICA, SICUREZZA E ALTERNATIVE AL GLIFOSATE »

La Fondazione Edmund Mach organizza, in collaborazione con il Consorzio Melinda e APOT, la 23a edizione della giornata tecnica “La frutticoltura delle Valli del Noce” in programma martedì 11 febbraio, alle ore 8.30, a Cles, presso l’auditorium del Polo Scolastico del Liceo B. Russell.

L’appuntamento ormai consolidato nel calendario eventi FEM, organizzato dal Centro Trasferimento Tecnologico, affronterà varie tematiche: dalla cimice asiatica alla sicurezza in campagna, dalla gestione dell’erba lungo il filare al controllo delle malerbe nel frutteto con i risultati di prove sperimentali con prodotti alternativi/complementari al glifosate. L’evento, che vedrà la partecipazione dell’assessore provinciale all’agricoltura, foreste, caccia e pesca, sarà trasmesso in diretta streaming sul canale youtube FEM www.youtube.com/fondazionemach

In riferimento alla cimice asiatica (Halyomorpha halys) i tecnici aggiorneranno il mondo frutticolo su quanto stanno facendo la ricerca e sperimentazione ed i relativi risultati. Riguardo ai metodi di contenimento saranno esposte le modalità con cui è stata affrontata la problematica in Emilia Romagna, dove la cimice asiatica è presente da diversi anni. Il settore della consulenza FEM fornirà altresì indicazioni riguardo al controllo e contenimento delle cimici per l’anno 2020.

Si parlerà anche di sicurezza con la presentazione dei risultati di una indagine svolta negli ultimi anni che ha fornito interessanti indicazioni per ridurre i rischi per gli operatori esposti alle vibrazioni durante l’attività agricola. Gli altri due argomenti sono rappresentati dalla gestione dell’erba e del terreno lungo il filare che interessa non solo gli aspetti quali/quantitativi della produzione, ma ha anche interferenze sulla fertilità del terreno e sull’ambiente e dalle prove sperimentali di diserbo chimico/meccanico per individuare nuove strategie per il controllo delle malerbe nel frutteto.

Gli organi di informazione sono invitati a partecipare

PROGRAMMA

8.00 Registrazione dei partecipanti

8.30 Saluti di apertura

8.45 La Cimice asiatica (Halyomorpha halys), nuovo parassita in continua espansione

Aggiornamento su normativa, ricerca e sperimentazione

Gianfranco Anfora, Valerio Mazzoni, Claudio Panizza – Fondazione Edmund Mach

Diffusione, danni e mezzi di contenimento in Emilia Romagna

Stefano Caruso – Consorzio fitosanitario di Modena

Proposte per il contenimento delle cimici: asiatica e autoctone

Michele Berti, Daniele Barchetti, Andrea Bertagnolli, Damiano Flaim, Matteo de Concini – Fondazione Edmund Mach

10.00 La Banca dati vibrazioni quale strumento di semplificazione per la valutazione del rischio nel settore agricolo

Chiara Buffa, Alfonso Piccioni, INAIL – Direzione Provinciale di Trento

Fabrizio Benvenuti – Fondazione Edmund Mach

10.20 Pausa caffè

10.40 La gestione del cotico erboso e del terreno lungo il filare con mezzi meccanici

Marino Gobber, Andrea Branz, Mario Springhetti – Fondazione Edmund Mach

11.10 Controllo delle malerbe nel frutteto: risultati di prove sperimentali con prodotti alternativi/complementari al glifosate

Claudio Rizzi, Gastone Dallago, Maurizio Chini – Fondazione Edmund Mach

11.40 Discussione e chiusura lavori

Moderatore: Tommaso Pantezzi – Fondazione Edmund Mach