MANICA (PD) * AUTOSTRADA DEL BRENNERO: « A22 GRATIS TRA ROVERETO E TRENTO, LA GIUNTA DISSE NO ALLA MIA PROPOSTA »

Nei giorni scorsi i Sindaci di Besenello, Calliano, Nomi e Volano hanno scritto al Presidente della Provincia Autonoma di Trento in merito all’iniziativa intrapresa dalla Giunta di di estendere, a partire dal 17 febbraio, la percorrenza gratuita della A22 nel tratto tra Rovereto Sud e Rovereto Nord a seguito di quella già avviata nel 2019 nel tratto tra Trento Sud e Trento Nord.

I Sindaci, nell’evidenziare ancora una volta i problemi di traffico sulle strade statali e provinciali che attraversano il territorio compreso tra Rovereto e Trento, sottolineano come l’iniziativa della Provincia rischia ora di peggiorare ulteriormente la situazione del traffico tra le due città.

I Sindaci hanno quindi chiesto alla Provincia di prendere in considerazione la possibilità di estendere in via sperimentale la percorrenza gratuita sulla A22 anche nel tratto tra Rovereto Nord e Trento Sud, soluzione per altro già contenuta nel protocollo d’intesa firmato da Provincia, Comune di Rovereto e Comunità della Vallagarina.

Condivido in pieno la richiesta avanzata dai Sindaci, perché solo l’A22 gratis tra Trento e Rovereto può consentire di risolvere i problemi di traffico. In tal senso avevo già avanzato questa proposta in Consiglio provinciale lo scorso dicembre con due emendamenti alla manovra di bilancio 2020-2022.

Il primo emendamento chiedeva alla Giunta di coinvolgere le amministrazioni comunali nel prendere queste decisioni; il secondo chiedeva appunto di estendere la gratuità dell’A22 anche nel tratto tra Rovereto nord e Trento sud, rendendo quindi gratuito il tratto tra Trento nord e Rovereto sud.

Entrambi gli emendamenti furono bocciati dalla Giunta leghista e dalla maggioranza. Vista la richiesta dei Sindaci, che sposo, chiedo di nuovo con forza alla Giunta di coinvolgere le amministrazioni locali e di estendere la gratuità dell’A22 anche nel tratto tra Trento e Rovereto.

Cons. Alessio Manica