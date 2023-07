“CENTO PER CENTO ANIMALISTI“ * GRANDI CARNIVORI: « BLITZ, NOSTRA AZIONE AL CONFINE CON IL VENETO IN DIFESA DI LUPI ED ORSI »

15.18 - venerdì 28 luglio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Il presidente uscente (e speriamo definitivamente) della provincia autonoma di Trento, cerca con ogni mezzo di guadagnare terreno per le prossime elezioni. Ultima “pensata” la vergognosa ordinanza che legittima i cacciatori a sparare contro i Lupi.

Dopo gli Orsi, ora i Lupi. La politica Trentina si macchia ancora una volta di sangue innocente, se dovessimo usare un’espressione che descrive le ultime mosse di Fugatti, questa è la più adatta: sta raschiando il barile.

Per ricordare al politico Trentino più tristemente famoso in Italia che non molleremo la lotta in difesa degli Orsi, Lupi e di tutti gli altri Animali che hanno la sola colpa di vivere nei boschi più belli d’Italia, i nostri Militanti hanno affisso uno striscione al confine tra Veneto e Trentino.

CENTOPERCENTOANIMALISTI