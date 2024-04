MANICA (PD TRENTINO) * NOMINE:« GIACOMO BEZZI AL CORECOM? SCELTA SPUDORATA DELLA MAGGIORANZA »

15.23 - giovedì 4 aprile 2024

Le cose sono due: o la maggioranza è in evidente difficoltà a trovare profili competenti o i posti da assegnare si stanno riducendo al lumicino. È l’unica spiegazione che mi sento di dare se fosse vera l’intenzione della maggioranza di nominare al Corecom Giacomo Bezzi. L’altra spiegazione è quella che non si siano letti la legge che istituisce il comitato provinciale per le comunicazioni.

Rinfresco loro la memoria:

L’ articolo 3 della legge provinciale n.19 del 2005 istituisce il comitato provinciale per le comunicazioni e al comma 1 chiarisce che “ Il comitato è composto da tre componenti, scelti tra persone che diano garanzia di indipendenza sia dal sistema politico-istituzionale, sia dal sistema degli interessi di settore. I componenti devono possedere competenza o esperienza nel settore della comunicazione, in almeno uno dei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici; oppure competenza o esperienza amministrativa – di direzione o di controllo – nel settore della comunicazione.”

Stando a questo è lampante come l’idea della maggioranza di nominare Giacomo Bezzi presidente del Corecom sia spudorata ed imbarazzante. L’ex consigliere provinciale e candidato alle ultime elezioni provinciali nella lista di Fratelli d’Italia, non ha nessun requisito richiesto dalla normativa vigente. Ancora una volta non si cerca il profilo adatto e richiesto per la funzione, ma si cerca solo di placare gli appetiti di eletti e non eletti in un indecente spartizione che pare essere oggi l’unica priorità della maggioranza.

Confido e spero che trovino un’alternativa che possa rispondere ai requisiti di legge, per rispetto delle istituzioni e anche per un minimo di decenza politica.

Alessio Manica

Capogruppo provinciale del PDT