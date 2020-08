UIL TRENTINO * TRENTINO TRASPORTI: « RITENIAMO ILLEGITTIMA LA DECURTAZIONE DI ULTERIORI MINUTI PER IL PERSONALE VIAGGIANTE, DECIDERà IL GIUDICE »

Riteniamo illegittima la decurtazione di ulteriori minuti per il personale viaggiante da parte di Trentino Trasporti. Deciderà il giudice…

Sembra quasi strano, o per lo meno incredibile che le decisioni più lesive nei confronti dei lavoratori, vengano prese nel periodo estivo; forse pensando che le persone essendo in periodo di vacanza o riposo, non considerano che qualcuno possa rivedere alcuni elementi contrattuali rientranti nel diritto dei lavoratori; non ci soffermiamo per commentare tale atteggiamento ma denunciamo alcuni passaggi che prossimamente saranno al vaglio degli organi legali competenti, dove ci rivolgeremo per avere una risposta in maniera esaustiva.

Ci riferiamo nello specifico alla decurtazione di ulteriori 5 minuti di pre- post oltre quelli rientranti nella contrattazione nazionale.

Non riusciamo a capire perché l’azienda applica questa decurtazione ingiustificata verso i lavoratori.

Non saremo di certo noi a sentenziare la legittimità o meno di tale decurtazione, ci rimettiamo ai nostri uffici legali per verificare se ci sono o meno gli estremi per procedere contro questa disposizione.

*

Nicola Petrolli

Segretario Uiltrasporti Trentino