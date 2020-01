FONDAZIONE BRUNO KESSLER * CDA: « DANIELE CHECCHI NOMINATO NUOVO DIRETTORE DI FBK-IRVAPP PER I PROSSIMI 3 ANNI »

Daniele Checchi, nato a Rubiera (RE) nel 1958, è laureato in Discipline Economiche e Sociali presso l’Università Bocconi, ha conseguito un Master of Science presso la London School of Economics e un PhD in Economics presso l’Università di Siena.

A convincere la commissione, oltre alle motivazioni del candidato, sono state le numerose esperienze nell’ambito della ricerca, sia in Italia che all’estero, e gli importanti incarichi istituzionali ricoperti negli anni: “La Commissione ritiene che il professor Checchi – recita la nota ufficiale – abbia un profilo eccellente dal punto di vista scientifico con una solida esperienza nell’ambito richiesto. La sua presentazione è stata chiara, sintetica e allineata agli obiettivi strategici di FBK. Dimostra di conoscere il contesto, integrando visione e strategia scientifica. La commissione ritiene che la proposta sia centrata rispetto al contesto FBK e possa integrarsi in modo coerente all’approccio scientifico e metodologico di IRVAPP”.

Si apre quindi un nuovo corso per l’Istituto per la Ricerca Valutativa sulle Politiche Pubbliche (FBK-IRVAPP), un centro di ricerca della Fondazione Bruno Kessler specializzato nell’analisi, condotta seguendo un’ottica controfattuale, degli effetti delle misure assunte dalla Pubblica Amministrazione, allo scopo di cambiare le condizioni di vita o i comportamenti di alcuni individui (organizzazioni, gruppi o persone) entro i vari ambiti della società.