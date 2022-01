CGIL CISL UIL – TRENTINO * CARO BOLLETTE: « SERVE UN INTERVENTO STRAORDINARIO DELLA PAT, MISURE URGENTI PER RIDURRE L’IMPATTO DEI COSTI »

19:13 - 27/01/2022

Caro bollette. Serve intervento straordinario della Provincia di Trento. Oggi pomeriggio l’incontro con il vicepresidente Tonina e l’assessore Spinelli. Cgil Cisl Uil: ”Misure urgenti per ridurre l’impatto del caro bollette sul potere d’acquisto di lavoratori e pensionati.

Misure urgenti per ridurre l’impatto del caro bollette e in generale dell’inflazione sui redditi delle famiglie trentine. E’ quanto hanno chiesto oggi pomeriggio i segretari di Cgil Cisl Uil al vicepresidente della Provincia, Mario Tonina e all’assessore Spinelli che i sindacati giudicano positivo anche se ancora interlocutorio.

I sindacati hanno sollecitato Piazza Dante ad intervenire nel breve termine con un intervento straordinario che integri i bonus statali per le famiglie. “La misura del Governo Draghi va nella giusta direzione, ma purtroppo taglia fuori i redditi medi, comunque fortemente sotto pressione – hanno detto Andrea Grosselli, Michele Bezzi e Walter Alotti -. E’ importante che la Provincia direttamente o attraverso le società partecipate agisca per dare sollievo alle famiglie”. Gli aumenti di spesa per l’energia elettrica e il gas sono infatti notevoli per le famiglie. “Si supereranno facilmente i 1.000 euro di aumenti a nucleo in un anno”ricordano allarmati i segretari generali di Cgil Cisl Uil.

Le tre sigle hanno posto sul tavolo un set di proposte sul fronte del carovita e delle bollette: recupero dell’inflazione nei benefici alle famiglie tramite l’Icef, ripristino dell’esenzione dall’addizionale Irpef fino a 20mila euro di reddito, utilizzo delle potestà dell’Autonomia per la concessione di sgravi sulle bollette elettriche. I sindacati hanno poi posto il tema della politica energetica nella chiave della transizione ecologica e della competitività del sistema trentino. “È tempo che le imprese investano nella produzione di energia rinnovabile a partire dal fotovoltaico. Bisogna poi prevedere forme di sostegno per il risparmio energetico delle abitazioni quando finirà il bonus statale”.

La Giunta, per bocca del vicepresidente Tonina, dopo aver incontrato nei prossimi giorni anche gli imprenditori, si è impegnata a presentare un pacchetto di interventi da portare in aula nei prossimi mesi, dopo aver verificato le misure adottate a livello nazionale da parte del Governo.