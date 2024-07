PATTINI E UEZ (AUTONOMISTI PER TRENTO) * MONTE BONDONE: «CASERME AUSTROUNGARICHE, COSA FARE PER IL LORO RECUPERO? »

16.28 - sabato 6 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Possibile vendita da parte della Provincia delle Caserme austroungariche delle Viote. Premesso che In data 13 marzo 2019 il Consiglio comunale di Trento all’unanimità ha approvato che la Giunta Comunale ponga in essere tutte le iniziative necessarie per la realizzazione delle seguenti proposte argomentate nell’Agenda del monte Bondone;

Realizzare uno studio finanziato dalla Provincia per il recupero delle caserme austroungariche, luogo simbolo della Prima Guerra mondiale trasformandole in spazi per un turismo giovanile/culturale/sportivo e veda coinvolte le famiglie (azione descritta a vedi pag.70 IS2 dell’agenda del monte Bondone).

Considerato che nei giorni scorsi l’assessore provinciale al patrimonio Simone Marchiori ha ventilato l’ipotesi di vendita delle Caserme austroungariche in loc. Viote del Monte Bondone.

s”interroga il Sindaco e la giunta per sapere se

s’intende realizzare uno studio finanziato dalla Provincia per il recupero delle caserme austroungariche trasformandole in spazi per un turismo giovanile/culturale/sportivo che veda coinvolte le famiglie (azione descritta a pag.70 IS2 dell’agenda del monte Bondone) e approvata all’unanimità dall’intero Consiglio comunale, cinque anni fa.

Consiglieri comunali

Alberto Pattini e Tiziano Uez

Autonomisti per Trento